pA Medien GmbH

praktischArzt zum dritten Mal in Folge als "Beste Jobbörse" ausgezeichnet

Mannheim (ots)

76.000 Bewerber und 21.000 Arbeitgeber haben entschieden. Auf Basis ihrer Bewertungen wurde " praktischArzt" erneut im Bereich "Medizin und Gesundheit" mit dem Gütesiegel "Beste Jobbörse" ausgezeichnet - und zwar sowohl aus Sicht der Stellensuchenden als auch der Arbeitgeber. Die renommierten Gütesiegel des Jobbörsenchecks der Profilo Rating Agentur gehen damit zum dritten Mal in Folge an die Stellenbörse "praktischArzt" der pA Medien GmbH.

Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.200 Online-Jobbörsen. Auf diesem breiten Markt gibt der jährliche Jobbörsencheck-Award der Profilo Rating Agentur Arbeitgebern eine Hilfestellung und zeigt auf, welche Jobbörse den größten Erfolg verspricht. Auch Bewerber erhalten damit einen hilfreichen Überblick, bei welcher Jobbörse sich die Jobsuche wirklich lohnt.

Bestwerte: Platz 1 in allen vier Kategorien

Wie auch schon in den beiden Vorjahren, hat "praktischArzt" im Jahr 2023 alle vier Kategorien im Cluster "Medizin und Gesundheit" für sich entschieden. Die Auszeichnungen beruhen auf Bewertungen der Zufriedenheit und der Weiterempfehlungsrate von 76.000 Bewerbern als auch 21.000 Arbeitgebern.

Als "Beste Spezialbörse für Medizin / Gesundheit" wurde "praktischArzt" von Bewerbern mit einer 97 Prozent Weiterempfehlungsrate an die Spitze gewählt. Die Weiterempfehlungsrate durch die Arbeitgeber liegt sogar bei 99 Prozent.

Timo Krasko, Geschäftsführer hinter den Portal, freut sich: "Awards wie diese oder unsere nahezu wöchentlichen Referenzen, sind eine Team-Leistung. Denn dies schaffen wir durch eine tolle Beratung von unserem Sales-Team, eine tolle Vermarktung über unser Marketing- und Redaktions-Team, einen phänomenalen Service durch unser Anzeigen-Team und natürlich allen anderen unser mittlerweile über 40köpfigen Mannschaft."

Die Auszeichnungen bestätigen die überdurchschnittlichen Besetzungserfolge

praktischArzt.de ist durch die hohe Zahl an Besuchern, starker Social-Media-Präsenz mit über 60.000 Followern, einem komplexen Ärzte-Retargeting und dem hochwertigen Partnernetzwerk einer der reichweitenstärksten Stellenmärkte für Ärztinnen und Ärzte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stellenbörsen kombiniert das Portal einen spezialisierten Stellenmarkt mit einem medizinischen Info- und Karriereportal. Mit monatlich über einer Million Besuchern erreicht "praktischArzt" so die größtmögliche Zielgruppe an aktiv als auch latent jobsuchenden Medizinerinnen und Medizinern. Durch dieses erfolgreiche Zusammenspiel unterstützt das Jobportal seit dem Jahr 2014 aktuell weit über 3.000 registrierte Arbeitgeber aus dem Gesundheitswesen. Seit drei Jahren haben die Macher dieses erfolgreiche Konzept auch auf den allgemeinen Stellenmarkt im Gesundheitswesen übertragen.

Ebenfalls Testsieger bei "Deutschlands beste Jobportale"

Im Rahmen des Jobbörsencheck wird jährlich ebenfalls der Award "Deutschlands bestes Jobportal" in verschiedenen Kategorien vom Institute for Competitive Recruiting verliehen. Die Beliebtheit eines Jobportals ergibt sich aus der Kombination der Sichtbarkeit mit der Zufriedenheit und der Weiterempfehlungsrate. Der Qualitätscheck leistet einen Beitrag zur Transparenz im Arbeitsmarkt und hilft Bewerbern und Arbeitgebern besser zueinander zu finden.

Das Portal "praktischArzt" hat im Gesamtrating auch hier erneut den ersten Platz belegt und freut sich über den ersten Platz unter 19 Spezialjobbörsen im Vergleich.

Diese Awards sind Ansporn für das Team der pA Medien GmbH, auch in den kommenden Jahren diese Titel zu verteidigen und bestmögliche Ergebnisse für inserierende Unternehmen zu gewährleisten: "Bei uns gibt es niemals Stillstand mit einem ständigen Auge auf den Markt. Die erneute Bestätigung in Form von Awards und Auszeichnungen ist eine großartige Motivation!", so Michael Schmitt.

Original-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell