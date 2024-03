Badische Zeitung

Anschlag in Moskau: Russlands zweite Front

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

In einem weniger autokratischen Land würde man kaum das Bekenntnis der IS-Gruppe einfach ignorieren. Und freie Medien würden fragen, warum der Präsident nur Tage vor dem Anschlag eine Terrorwarnung der USA als "Provokation" abgetan hatte, warum ein paar Bewaffnete ungehindert Menschen niedermetzeln, die Crocus-City-Hall in Brand stecken und danach fliehen konnten. Doch Russlands Sicherheitskräfte kämpfen ja in der Ukraine und jagen lieber die eigene Opposition. (...) https://mehr.bz/ah240325a

