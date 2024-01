Badische Zeitung

Galeria-Insolvenz: Eine Chance für die Städte

Kommentar von Dora Schöls

Freiburg (ots)

Nach der Welle an Insolvenzen im Signa-Imperium von René Benko hatten viele den Schritt von Galeria erwartet. Und jetzt Insolvenz anzumelden, ist richtig, denn noch länger auf finanzielle Rettung durch den österreichischen Milliardär zu hoffen, wäre fahrlässig. Sein Firmengeflecht hat sich als wackliges Luftschloss erwiesen, erbaut auf niedrigen Zinsen. Nun gibt es die Chance, einen neuen Investor zu finden und damit zumindest einen Teil der Kaufhäuser zu erhalten. Wobei sich die Frage stellt, ob das in jedem Ort sinnvoll ist. (...) Und wo das nicht der Fall ist, entsteht Platz für etwas Neues. Es ist dann an den Akteuren vor Ort, neue Konzepte zu finden. Daran können die Innenstädte sogar gewinnen. Und auch wenn eine Insolvenz für die Mitarbeitenden erstmal schmerzhaft ist: Dank Arbeitskräftemangel gerade im Verkauf haben sie gute Chancen auf andere Stellen. https://www.mehr.bz/khs10o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell