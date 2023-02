Badische Zeitung

Nachwahl in Berlin: Es fehlt an Vertrauen

Tagesspiegel von Fabian Klask

Freiburg (ots)

Und jetzt? Schwer vorstellbar, dass das bisherige Bündnis weiterregieren kann - auch wenn es rechnerisch möglich wäre. Die CDU wird versuchen, in die Rolle der Versöhnerin zu schlüpfen. Wegner will beweisen, dass die CDU Großstadtpolitik kann. Das hat auch für die Bundes-CDU einen großen Reiz. Dafür muss die Union aber zeigen, dass sie mehr kann, als mit scharfen Sprüchen über Integrationsprobleme und grüne Verkehrspolitik zu lästern. Die Berliner, das ist vielleicht die Botschaft der Wahl, sehnen sich nach einer Landesregierung, welche die Stadt endlich kompetent und ernsthaft führt, nicht ideologiegetrieben und leichtfüßig, wie es seit Jahren geschieht. Nur so lässt sich zurückgewinnen, was der Stadt fehlt: Vertrauen in ihr Führungspersonal. https://mehr.bz/bof8672

