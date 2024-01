Badische Zeitung

Die FDP in der Ampel: Zum Erfolg verdammt

Von Ronny Gert Bürckholdt

Die Liberalen haben verstanden, dass es ernst ist - für sie und die Republik. Sie wollen liefern: Die Migration in die Sozialsysteme müsse verringert werden sowie die bürokratische Last für Betriebe, um die Wirtschaft zu beleben. Gelingt das nicht, droht der Partei bei der Bundestagswahl 2025 das Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit - und dem Land ein böses Erwachen mit feixenden Radikalen. (...) Anders als frühere Regierungen kann die Ampel Konflikte nicht mit Griffen in die Geldbörse lösen. Je näher die Wahl rückt, umso stärker werden sich drei kulturell verschiedene Partner profilieren wollen. Wenn sie klug sind, verstehen sie, dass sie sich wechselseitig Erfolge gönnen müssen. https://www.mehr.bz/khs8o

