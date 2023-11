Badische Zeitung

Pro-Palästina-Demos: Kein Wort zur Hamas

Tagesspiegel von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

In Berlin kein Wort der Kritik an der Terrorgruppe Hamas. Dabei unterdrückt und beraubt sie in Gaza ihr eigenes Volk. Auf "pro-palästinensischen" Kundgebungen, die über die Hamas schweigen oder sie als Hort des "Widerstands" bejubeln, geht es in Wahrheit nicht um Solidarität mit den Palästinensern und ihren Wunsch nach Frieden - sondern darum, das Existenzrecht Israels zu leugnen.

