Beim Schutz jüdischer Bürger sind alle gefragt

Kommentar von Norbert Wallet

(...) Der Antisemitismus ist ein Gift, dessen Wirkung schleichend und dessen Bekämpfung eine Daueraufgabe ist. Aber jetzt, da Juden in Deutschland unmittelbar bedroht sind, muss die wehrhafte Demokratie Sofortmaßnahmen ergreifen. Es muss entschieden gegen die Solidaritätsbekundungen für die Hamas vorgegangen werden. Es müssen die Möglichkeiten von Straf- und Ausländerrecht ausgeschöpft werden. Wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt, darf nicht eingebürgert werden. Und jeder von uns muss sich fragen, was er im Alltag zum Schutz der jüdischen Mitbürger tun kann. https://mehr.bz/xps6 (BZ-Plus)

