Freiburg (ots) - Was nach dem deutschen Abzug aus Afghanistan blieb, war das Versprechen, wenigstens die Ortskräfte und ihre Familien in Sicherheit zu bringen, die die westlichen Truppen unterstützt und so den Zorn der Taliban auf sich gezogen hatten. Wie zäh sich dieses Aufnahmeprogramm in Deutschland dahinschleppt, ist kein Ruhmesblatt für die Bürokratie ...

