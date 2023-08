Badische Zeitung

Afghanistan: Aus den Augen, aus dem Sinn/ Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Was nach dem deutschen Abzug aus Afghanistan blieb, war das Versprechen, wenigstens die Ortskräfte und ihre Familien in Sicherheit zu bringen, die die westlichen Truppen unterstützt und so den Zorn der Taliban auf sich gezogen hatten. Wie zäh sich dieses Aufnahmeprogramm in Deutschland dahinschleppt, ist kein Ruhmesblatt für die Bürokratie hierzulande. Dass ein Innenpolitiker der CDU nun gar den Stopp des Programms fordert, ist eine Schande. Auch wenn die Bundesrepublik prinzipiell über eine Begrenzung der Zahl neu ankommender Flüchtlinge im Rahmen Europas nachdenken muss - unsere Helfer von einst, deren Angehörige und die verbliebenen Demokratie-Aktivisten ihrem Schicksal zu überlassen, wäre schlicht schäbig. https://www.mehr.bz/khs224m

