Von Ägypten über Südkorea bis nach Südafrika: Studiosus veröffentlicht Fernreisen 2024

Gute Nachrichten für Urlauber, die ferne Länder intensiv erleben möchten und erstklassige Reiseleiterinnen und Reiseleiter schätzen: Studiosus hat sein Fernreisen-Programm 2024 online veröffentlicht. Neue Reisen führen zum Beispiel nach Vietnam, Laos und Kambodscha sowie Südkorea. Ausgebaut wurde das Angebot unter anderem in Ägypten, Südafrika und Namibia. Darüber hinaus sind viele weitere Fernziele für das Reisejahr 2024 jetzt buchbar, zum Beispiel Jordanien, Oman, Usbekistan, Indien und Costa Rica. Die gedruckten Fernreisen-Kataloge folgen Anfang Oktober zusammen mit den Europa-Angeboten 2024 des Veranstalters.

Ägypten, das Land der Pharaonen, können Studiosus-Gäste jetzt nicht nur kompakt, sondern in 16 Tagen auf einer neuen Reise umfassend erleben - viertägige Nil-Kreuzfahrt und Besuch von Mittelägypten inklusive. Neben Highlights wie die Pyramiden von Gizeh oder Abu Simbel zeigt der Studiosus-Reiseleiter auch weniger bekannte Juwelen, darunter die Stadt des Pharao Echnaton, Tell el-Amarna, sowie Abydos, Hauptkultort des Gottes Osiris.

Premiere feiert auch eine Reise nach Südkorea, die in 15 Tagen die Höhepunkte und Kontraste des ostasiatischen Landes näherbringt - vom supermodernen Seoul bis nach Gyeongju ins "alte" Korea.

Die 16-tägige Länderkombi nach Vietnam, Laos und Kambodscha verspricht jede Menge Indochina-Flair in Hanoi und Luang Prabang und punktet mit vielen Mehrfachübernachtungen. Internet: www.studiosus.com

Klimaschonend reisen mit Studiosus

Studiosus gleicht bei allen Reisen die Emissionen der Flüge, Hotelunterkunft inklusive Verpflegung sowie der Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Zudem weist die Studiosus-Gruppe den CO2e-Fußabdruck pro Reisegast für jede einzelne Reise aus und sorgt damit für mehr Transparenz beim Klimaschutz. Internet: https://www.studiosus.com/nachhaltig-reisen/klimaschonend-reisen

Weitere Informationen

Informationen zu allen Reisen von Studiosus gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH).

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein und kompensiert alle Reisen von Studiosus und Marco Polo durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Für sein Klimaschutzengagement wurde Studiosus mit der EcoTrophea 2022 des Deutschen Reiseverbands (DRV) ausgezeichnet. Internet: www.studiosus.com

