Vier Stunden mit Ingo Lenßen: "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" und "Lenßens großer Wohn-Check - alles was Recht ist!" ab Donnerstag bei SAT.1 GOLD

Unterföhring (ots)

Welche rechtlichen Möglichkeiten hat man, wenn man/frau einem Heiratsschwindler auf den Leim gegangen ist? Oder sich zu Unrecht der Fahrerflucht beschuldigt fühlt, oder seit Wochen Streitereien mit der Vermieter:in hat? Ingo Lenßen weiß Rat! Deutschlands beliebtester TV-Anwalt Ingo Lenßen ist ab Donnerstag, 16. Februar 2023, zurück bei SAT.1 GOLD: Um 22:05 Uhr startet die neunte Staffel "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon".

Mit ihren Rechtsfragen können sich Zuschauer:innen per E-Mail lenssen@sat1gold.de oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800/ 9997777 für die Live-Beratung bewerben.

Was sagt die treue #Lenssen-Community zu den neuen Fällen? Social-Media-Sidekick Kevin Körber geht dem Twitter-Feedback auf den Grund.

Bereits ab 20:15 Uhr widmet sich Ingo Lenßen in seinem neuen Verbraucher-Magazin Alltags-Rechtsfragen. Zum Auftakt am Donnerstag dreht sich in "Lenßens großer Wohn-Check - alles, was Recht ist!" alles ums Mietrecht: Wenn Nachbarn streiten, die Vermieter:in Haustiere verbieten will und die Nachbarin aus der Erotik-Branche ihren Job alles andere als leise verrichtet - dann schafft Ingo Lenßen Klarheit im Paragrafen-Dschungel. Ingo Lenßen: "Wer hin und wieder privat stöhnt, wird keine Probleme bekommen. Wer dies beruflich tut, schon!"

"Lenßens großer Check" im Überblick:

16. Februar 2023 "Lenßens großer Wohn-Check - alles, was Recht ist!"

23. Februar 2023 "Lenßens großer Shopping-Check - alles, was Recht ist!"

02. März 2023 "Lenßens großer Food-Check - alles, was Recht ist!"

09. März 2023 "Lenßens großer Urlaubs-Check - alles, was Recht ist!"

"Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" ab Donnerstag, 16. Februar 2023, 22:05 Uhr, neunte Staffel, fünf Folgen, produziert von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1 GOLD.

"Lenßens großer Check" ab Donnerstag, 16. Februar 2023, 20:15 Uhr, vier Folgen, produziert von Docma TV, im Auftrag von SAT.1 GOLD.

