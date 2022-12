SAT.1 GOLD

Ingo Lenßen mit neuer Staffel "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" und neuem Prime-Time-Magazin ab Februar 2023 bei SAT.1 GOLD

Unterföhring (ots)

Ingo Lenßen hat noch lange nicht fertig, denn 2023 steht der beliebteste TV-Anwalt Deutschlands den Zuschauer:innen wieder mit juristischen Ratschlägen zur Seite: Mit einem TV-Kult-Klassiker und einem neuen Verbraucher-Magazin - insgesamt knapp vier Stunden Sendezeit am Stück bei SAT.1 GOLD.

"Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon", die einzige Live-Recht-Sprechstunde im deutschen Free TV, startet am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 22:10 Uhr, mit der neunten Staffel bei SAT.1 GOLD. Die Vorfreude bei Ingo Lenßen ist groß: "Diese Sendung liegt mir besonders am Herzen. Live mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu kommunizieren und sie bei ihren zum Teil kuriosen Fällen mit meinem juristischen Rat zu unterstützen - ich freu mich drauf!" Ab dem 9. Januar 2023 können sich Zuschauer:innen mit ihrer Rechtsfrage per E-Mail lenssen@sat1gold.de oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800/ 9997777 für die Live-Beratung bewerben.

Noch mehr Lenßen: In dem neuen Verbraucher-Magazin "Lenßens großer Check" widmet sich Ingo Lenßen ebenfalls ab dem 16. Februar 2023 bereits ab 20:15 Uhr bei SAT.1 GOLD Alltags-Rechtsfragen mit dem Themenschwerpunk Urlaub, Shopping, Food (Restaurants und Lieferdienste) sowie zum Mietrecht.

"Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon", neunte Staffel, produziert von Constantin Entertainment sowie "Lenßens großer Check", produziert von Docma TV, jeweils ab Donnerstag, 16. Februar 2023, im Auftrag von SAT.1 GOLD.

Original-Content von: SAT.1 GOLD, übermittelt durch news aktuell