SAT.1 GOLD

SAT.1 GOLD feiert den stärksten Juni der Sendergeschichte mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen

Unterföhring (ots)

Das strahlt gold: SAT.1 GOLD feiert den stärksten Juni seit Sendestart 2013 - und das gleich in mehreren Zielgruppen. Mit sehr guten 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, überragenden 3,9 Prozent in der Relevanz-Zielgruppe der Frauen 40-64 Jahre und starken 2,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ab 3 Jahre.

Zu den Bestwerten im Juni trägt unter anderem die Prime Time am Donnerstag bei. Unter dem 2022 neu etablierten Label "Schöner Leben" erzielt die Eigenproduktion "Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter" Marktanteile von bis zu 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Die Renovierungsretter" und "Aus alt mach wow" überzeugen die Zusehenden sogar mit bis zu 1,8 Prozent Marktanteil (14-49 J.).

Goldige Aussichten im Juli und August

"Der große SAT.1 GOLD Tierschutzabend" kommt am 28. Juli in Zusammenarbeit mit dem deutschen Tierschutzbund zurück: Die Eigenproduktionen "Kampf gegen den illegalen Welpenhandel: SAT.1 GOLD investigativ" und "Die letzten Tierbabys ihrer Art" sind am Donnerstag zur Prime Time zu sehen.

"Haustier sucht Herz: Die große Tiervermittlungsshow" geht in eine neue Staffel (ab 4. August 2022, donnerstags, 20:15 Uhr) und wird ab sofort als Show gemeinsam von Panagiota Petridou und Jochen Bendel präsentiert. Direkt im Anschluss (ab 4. August 2022, donnerstags, 21:15 Uhr) heißt es "Promi sucht Hundeglück". In der neuen Staffel der Eigenproduktion besucht Jochen Bendel unter anderem Sänger Joey Heindle, Reality-Star Danni Büchner und Comedy-Legende Tanja Schumann, um ihnen einen Vierbeiner fürs Leben zu suchen.

Mit neuen Staffeln der beiden erfolgreichen Crime-Formate "Lydia Benecke: Ungelöst und Unvergessen" (ab 11. Juli 2022) sowie "Joe Bausch: Im Kopf des Verbrechens" (ab 22. August 2022) setzt SAT.1 GOLD immer montags zur Prime Time auf Nervenkitzel.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.07.2022 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Christoph Körfer Communications & PR Sprecher SAT.1 GOLD phone: +49 (0) 89 95 07 - 1178 email: christoph.koerfer@seven.one

Original-Content von: SAT.1 GOLD, übermittelt durch news aktuell