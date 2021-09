SAT.1 GOLD

#WirschützenTiere! SAT.1 GOLD feiert das Wohl der Tiere in "Der große Live-Tierschutzabend" am 30. September 2021 um 20:15 Uhr

Was ist artgerechte Haltung? Wie arbeiten Tierschutzberater:innen? Was muss man bei der Auswilderung von aufgepäppelten Wildtieren beachten? Wie wichtig ist der Auslandstierschutz? Und was kann jede:r Einzelne von uns zum Wohl der Tiere beitragen? Diese Fragen beantwortet "Der große Live-Tierschutzabend" am Donnerstag, 30. September 2021, um 20:15 Uhr live bei SAT.1 GOLD. Im Studio begrüßen Jana Ina Zarrella und Matthias Killing die SAT.1 GOLD-Tierexpert:innen Jochen Bendel und Panagiota Petridou. Die Live-Sendung feiert die Tiere - und alle, die sich für sie einsetzen. Sie öffnet Augen für schützenswerte Wesen und lässt auch hier die Zuschauer:innen mit dem Herzen sehen. Die flankierende Spendenaktion zum Live-Tierschutzabend unterstützt Projekte des Deutschen Tierschutzbunds e.V. gegen den illegalen Handel mit Hundewelpen.

Moderator Matthias Killing: "Tiere geben uns so viel - und wir sollten ihnen auch etwas zurückgeben. Man kann doch z.B. so leicht die heimische Vogel- und Insektenwelt unterstützen: mit Insektenhotels, Blumen für die Bienen, Wasser im Sommer und Futter im Winter für die Vögel ... Der große Live-Tierschutzabend ist mir eine Herzensangelegenheit: mit SAT.1 GOLD und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund einen aktiven Beitrag für das Wohl der Tiere zu leisten und zu zeigen, dass jedes Lebewesen ein würdevolles und lebenswertes Leben verdient!"

Hashtag zur Show und zur Tierschutz-Kampagne von SAT.1 GOLD: #WirschützenTiere

