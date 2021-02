PHOENIX

phoenix persönlich: Thea Dorn zu Gast bei Michael Krons

Freitag, 26. Februar 2021, 24.00 Uhr

"In welcher Art Leben wollen wir uns einrichten, individuell und als Gesellschaft, wenn die "No Covid"-Träume an der Realität zerschellen sollten?", fragt die Schriftstellerin und Philosophin Thea Dorn im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Noch dürfen wir ja hoffen, dass die Impfstoffentwickler im Wettlauf gegen die Mutationen mithalten können. Dennoch schiene es mir weiser zu sein, nicht auf diese Hoffnung allein zu setzen."

In der Sendung "phoenix persönlich" äußert sich die Schriftstellerin Thea Dorn im Gespräch mit Michael Krons zu den Folgen der Lockdown-Maßnahmen für die Gesellschaft, ihrer Kritik an der "No Covid"-Strategie und zu der Frage, ob Philosophie und Literatur in Krisenzeiten helfen und Trost spenden können.

