Merkel soll Laschet im Wahlkampf helfen

Auftritt in Berlin am 21. August

Berlin (ots)

Angesichts wachsendem Unmut in der Union setzt Kanzlerkandidat Armin Laschet auf Unterstützung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Wahlkampf. "Die Kanzlerin wird im Wahlkampf auftreten", sagte ein CDU-Sprecher auf Tagesspiegel-Anfrage. Sie werde am 21. August im Tempodrom in Berlin dabei sein - mit der Veranstaltung will die Union die heiße Wahlkampfphase einläuten. Bisher gab es keine offizielle Bestätigung, dass die aus dem Amt scheidende Kanzlerin im Wahlkampf mit Laschet gemeinsam auftreten wird. In der Corona-Krise hatte es zwischen beiden immer wieder größere Unstimmigkeiten gegeben und Merkel hatte sich bei der Kür Laschets zum Kanzlerkandidaten im CDU-Vorstand enthalten.

Erste Meinungsforscher sehen Laschet als Kandidaten inzwischen irreparabel beschädigt an. "Wenn die Union gewinnen will, müsste sie eigentlich den Kanzlerkandidaten wechseln, das würde einen Mobilisierungsruck geben", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner dem Tagesspiegel. Laschet treibe bisherige Unions-Wähler von der Union zu den Grünen, zur FDP und sogar zur SPD sowie in das Lager der Nichtwähler. "Die Union würde mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder sicher über 30 Prozent kommen", sagte Güllner. "So offen war eine Bundestagswahl noch nie seit 1949", betonte der Forsa-Chef.

