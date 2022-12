Plansecur KG

Plansecur rät für 2023 zu Absicherung und Analyse

Kassel (ots)

Heiko Hauser: "Angesichts plötzlich überlappender Krisen sollte man seine eigene Finanzlage unter die Lupe nehmen lassen, um selbst vor Überraschungen gefeit zu sein."

Die Verbraucher sollten mit Blick auf das neue Jahr 2023 bei ihren privaten Finanzen vor allem auf die Absicherung vor dem Unbill des Lebens und auf die Verteilung ihrer Finanzen setzen, rät die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. "Das war zwar schon immer eine gute Strategie", räumt Geschäftsführer Heiko Hauser ein, "aber angesichts der sich überlappenden Krisen, von den Coronafolgen und vermehrten Unwetterkatastrophen über den Krieg in der Ukraine und eine galoppierende Inflation bis hin zu einer immer wackeligeren staatlichen Altersvorsorge, fallen der Sicherheit und der Diversifikation eine höhere Bedeutung zu als jemals zuvor." Plansecur-Chef Hauser empfiehlt daher den Verbrauchern eine "schonungslose Analyse der Krisenfestigkeit der eigenen Finanzlage". Der Rat ist nicht ganz uneigennützig: Die rund 180 bundesweit verteilten Plansecur-Beratungsbüros bieten bei Bedarf eine solche umfassende persönliche Finanzanalyse im Rahmen der Beratung an.

Finanzielle Sicherheit an erster Stelle

Das Unternehmen hat zum Jahreswechsel seinen "Plansecur-Report: Finanzbranche 2022/23" vorgestellt. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter den Finanzberatern, um herauszufinden, was die Kunden am meisten beschäftigt. Plansecur-Chef Heiko Hauser verrät: "Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit steht derzeit bei den meisten unserer Kunden an erster Stelle. Angesichts unsicherer Zeiten verlangt die Mehrheit der Menschen nicht nach hohen Renditen, sondern will vor allem sicherstellen, dass ihr das Geld nicht durch die Finger rinnt."

Ist die Basisabsicherung durch entsprechende Versicherungen und eine grundlegende Altersvorsorge gewährleistet, können je nach Einzelfall Fondssparpläne als langfristige Finanzanlage das Mittel der Wahl sein, regt der Plansecur-Geschäftsführer an. Bei einem Fondssparplan wird regelmäßig jeden Monat eine vereinbarte Summe in einen Mix aus mehreren Fonds eingezahlt. Bei sinkenden Börsenkursen erhält man für den Monatsbetrag einen höheren Anteil, profitiert also von einem günstigen Einstieg. Bei steigenden Kursen partizipiert man an der Wertentwicklung. "Jede Situation ist anders und am Anfang sollte auf jeden Fall eine umfassende Analyse der eigenen Finanzlage stehen", macht Heiko Hauser eine klare Ansage.

Plansecur weiterhin auf Erfolgskurs

Das eigene Geschäft sieht Plansecur angesichts der überlappenden Krisen weiterhin auf Erfolgskurs. Dazu Heiko Hauser: "Gerade in schwierigen Zeiten sehnen sich die Kunden nach einer auf Langfristigkeit angelegten Partnerschaft mit einem persönlichen Ansprechpartner, wenn es um ihre persönlichen Finanzen geht. Und genau das ist der Kern von Plansecur."

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022).

