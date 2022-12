Studiosus Reisen

Überzeugender Klimaschutz

Studiosus mit EcoTrophea 2022 des Deutschen Reiseverbands (DRV) ausgezeichnet

München (ots)

Überzeugend und transparent: Für sein Klimaschutzengagement und die Vollkompensation seiner Reisen ist Studiosus Anfang Dezember mit der EcoTrophea 2022 des Deutschen Reiseverbands (DRV) ausgezeichnet worden. Mit dem renommierten Preis für Umweltschutz und soziale Verantwortung würdigt der DRV beispielgebende Projekte, die einen wirkungsvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Tourismus leisten.

Überzeugt hatte die mit hochkarätigen Experten besetzte Jury insbesondere die Entscheidung von Studiosus, die Kompensation der CO2e-Emissionen in den Reisepreis einzuschließen und in Klimaschutzprojekte im Globalen Süden zu investieren. Beispielgebend fanden die Experten zudem, dass Gäste von Studiosus vorab transparente Informationen über die Emissionen ihrer Reisen erhalten und somit deren Klimawirkung in ihre Buchungsentscheidung einbeziehen können. Die Pressemitteilung des DRV findet sich unter https://www.drv.de/anzeigen/txnews/studiosus-gewinnt-ecotrophea-2022.html

Biogas-Klimaschutzprojekte nach Gold-Standard zertifiziert

Bereits seit 2012 gleicht Studiosus alle Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus. 2021 hat der europäische Marktführer bei Studienreisen einen weiteren Schritt voran gemacht und kompensiert seither auch alle Flüge sowie die Hotelübernachtungen inklusive der Verpflegung. Seit Mai 2022 veröffentlicht Studiosus zudem bei jeder Reise den CO2e-Fußabdruck inklusive des separat ausgewiesenen Anreiseanteils und sorgt damit für Transparenz beim Klimaschutz. Im Rahmen seines Nachhaltigkeitsengagements rechnet der Veranstalter die entstehenden Treibhausgas-Emissionen in einen Geldwert um und finanziert im Gegenzug den Bau von Biogasanlagen in Nepal in Höhe des ermittelten Betrags. Alle Klimaschutzprojekte sind dabei nach dem Gold-Standard zertifiziert und entsprechen damit höchsten Anforderungen. Dadurch wird gewährleistet, dass nicht nur die Klimawaage ins Gleichgewicht kommt, sondern die Mittel auch den Menschen im Projektgebiet zugutekommen und deren Lebensumstände wirksam verbessern. Weitere Informationen unter https://www.studiosus.com/nachhaltig-reisen/klimaschonend-reisen

Pionier für nachhaltiges Reisen

Das Engagement von Studiosus für einen sozial verantwortlichen und ökologischen vertretbaren Tourismus hat Tradition. Bereits 1998 hat das Unternehmen als erster Reiseveranstalter Europas seine Umweltpolitik und sein Umweltmanagement anhand von internationalen und EU-Standards (ISO 14001 und EMAS) prüfen und erfolgreich bestätigen lassen. Seither wurde es immer erfolgreich rezertifiziert und validiert. Zudem gehört Studiosus zu den Mitbegründern des "Round Table Human Rights in Tourism e. V." und des internationalen Kinderschutzkodexes der Tourismusbranche "The Code". Für sein Engagement wurde der Reiseveranstalter mehrfach ausgezeichnet. Studiosus ist u. a. Träger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, des CSR-Preises der Bundesregierung, des European CSR-Awards und jetzt auch Gewinner der EcoTrophea 2022 des Deutschen Reiseverbands (DRV).

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Unter Nachhaltigkeit versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. So ist Studiosus unter anderem Gründungsmitglied des "Roundtable for Human Rights in Tourism" und im Klimaschutz engagiert. Zur Studiosus-Gruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Internet: www.studiosus.com

Original-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell