Airport-Streik in den Ferien: Die Nerven liegen blank

Kommentar von Barbara Schmidt

Reisen in Deutschland ist anstrengend geworden. Aus Sicht von Verdi ist der Zeitpunkt des Streiks somit gut gewählt. Die Nerven der Passagiere liegen blank; die Lufthansa hat wenig Spielraum, den Forderungen der Gewerkschaft zu widerstehen. Personal, das knapp und begehrt ist, kann leicht Ansprüche stellen. (...) Für Passagiere sind das schlechte Nachrichten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Nachfrage nach billigen Flügen in Vor-Corona-Zeiten die Last auf den Schultern der Beschäftigten gemehrt hat. http://www.mehr.bz/khs207j

