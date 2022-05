Humane Society International/Europe (HSI)

HSI bringt 23 Tonnen Hilfsgüter für leidende Tiere in die Ukraine

LKW mit Futter und Tierbedarf hat Lwiw erreicht, die Verteilung erfolgt in der schwer umkämpften Ostukraine

Triest (ots)

Humane Society International (HSI) hat einen Lastwagen mit 23 Tonnen Tiernahrung und Hilfsgütern für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Hunde und Katzen nach Lwiw geschickt. Erst vor wenigen Tagen hatte die Hilfslieferung Triest in Italien verlassen und sich auf den Weg in die Ukraine gemacht. Die von der gemeinnützigen Tierschutzorganisation HSI bereitgestellte Hilfe umfasst Tierfutter, Transportboxen, Halsbänder, Leinen und eine breite Palette von Tierarzneimitteln und Desinfektionsmitteln im Gesamtwert von 100.000 Euro. Die Hilfslieferung wurde in Lwiw von der HSI-Partnerorganisation UAnimals in Empfang genommen. UAnimals hilft Tieren in der Ukraine und wird die Hilfsgüter im ganzen Land verteilen, um Tiere in Not und die Menschen, die sich um sie kümmern, zu unterstützen.

Martina Pluda, Direktorin von HSI/Europe für Italien, sagte: "In den letzten Monaten und Wochen hatten Tausende Familien mit Haustieren, Hunderte von Tierheimen, Tierkliniken und Rettungszentren in der Ukraine zunehmend Schwierigkeiten, ihre Tiere zu versorgen. Wir freuen uns, dass wir diese lebenswichtige Unterstützung für Hunderte Hunde und Katzen in der Ukraine leisten können. Diese Hilfe wird von Menschen und Tieren dringend benötigt. Der Krieg hat einmal mehr gezeigt, wie eng die Beziehung zwischen Menschen und Tieren ist - und zwar so eng, dass viele ihr Leben riskieren, um ihre Tiere nicht zurückzulassen."

Olga Chevganiuk, Mitbegründerin von UAnimals, dazu: "UAnimals ist sehr dankbar für die ständige Unterstützung von Humane Society International, die es uns seit Beginn des Krieges ermöglicht hat, unter anderem Futter und andere Hilfsgüter in die gefährlichsten Gebiete der Ukraine zu bringen. Heute sind 23 Tonnen Hilfsgüter in Lwiw angekommen. Tierfutter und Medikamente werden an zahlreiche Tierheime und Tierhalter*innen verteilt. Insbesondere der Osten mit Donezk, Luhansk, Charkiw und Saporischschja wird unterstützt."

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist HSI aktiv, um Menschen und ihren Haustieren zu helfen. In Italien, Deutschland, Rumänien und Polen hilft HSI Geflüchteten, die mit ihren Haustieren ankommen, und arbeitet mit lokalen Organisationen zusammen, um Futter, erste Hilfe und Unterstützung bereitzustellen. Darüber hinaus bietet HSI mit dem Programm "Vets for Ukrainian Pets" in 38 europäischen Ländern kostenlose tierärztliche Versorgung für Haustiere an, die mit ihren Familien aus der Ukraine fliehen.

HSI appelliert an Fluggesellschaften und Busunternehmen, Geflüchteten die Reise mit ihren Tieren zu genehmigen, um zu vermeiden, dass sie an Flughäfen und Bahnhöfen zurückgelassen werden. In der Ukraine arbeitet HSI seit Beginn des Krieges mit UAnimals zusammen, um die Organisation mit den Mitteln auszustatten, die sie benötigt, um Rettungsstationen, Tierkliniken und sogar Zoos bei der Versorgung von Tieren in der Ukraine zu unterstützen.

Download von Fotos und Videos

Verweise auf bestimmte kommerzielle Marken-, Handels-, Firmen- oder Unternehmensnamen in diesem Text dienen ausschließlich der Information der Öffentlichkeit und stellen keine Werbung durch die Humane Society International oder eine ihrer Tochtergesellschaften dar oder implizieren diese.

Original-Content von: Humane Society International/Europe (HSI), übermittelt durch news aktuell