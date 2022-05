Badische Zeitung

Neun-Euro-Ticket: Nicht durchdacht

Kommentar von Wolfgang Mulke

Freiburg (ots)

Vom 1. Juni an werden Fahrten im Regionalverkehr der Busse und Bahnen drei Monate zum Schnäppchenpreis angeboten. Das klingt gut. Doch der Plan ist gut gemeint, aber nicht durchdacht. Das Schnäppchenangebot könnte zwar dem durch die Pandemie gebeutelten Nahverkehr neue Kundengruppen erschließen - aber dazu bräuchte es ein gutes, verlässliches Angebot. (...) Wo heute schon nichts fährt, nützt ein Billigticket nichts - das wissen die Menschen im ländlich geprägten Südbaden nur zu gut. Und überfüllte Busse und Bahnen auf attraktiven Strecken erschweren den Stammkunden die tägliche Fahrt. Im September steigt der Preis wieder abrupt. (...) An erster Stelle muss ein besseres Angebot stehen, erst an zweiter ein günstiger Preis. http://www.mehr.bz/khs141j

