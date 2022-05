Badische Zeitung

Die Wahlrechtsreform wird das Direktmandat weiter schwächen

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Der Bundestag soll kleiner werden? Wohlan, guter Plan. (...) Dass der Bundestag sein Wachstum bisher nicht zu bremsen vermochte, lag zum einen am deutschen Hang zum Perfektionismus und zum anderen am Egoismus der Parteien. (...) Da ist es kein Zufall, dass SPD, Grüne und FDP nun einen Entwurf vorlegen, der auf eine Schwächung des Direktmandats hinausläuft. Das ist problematisch, weil es um die Verankerung unserer Demokratie in den Wahlkreisen ohnehin nicht zum Besten steht. Und was soll die Idee, die Wähler einen Ersatzkandidaten ankreuzen zu lassen für den Fall, dass ihr Wunschbewerber nicht im Parlament landet? Will man die Bürger zu Überparteilichkeit erziehen? Äpfel sind aus, kaufen Sie Birnen - das kann kein Modus für ein modernes Wahlrecht sein. http://mehr.bz/wuh7 (BZ-Plus)

