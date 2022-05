Badische Zeitung

Die Geschichte der Bettensteuer: Am Ende blüht die Ironie

Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots)

Nach diesem Konjunkturprogramm für Juristen sind wir so klug wie vor der schwarz-gelben Klientel-Aktion: Hotelübernachtungen werden halt ordentlich besteuert. Dass die Hoteliers nun wehklagen und auf die harten Pandemie-Jahre verweisen, sei ihnen unbenommen. Nur gehört zum ganzen Bild, dass der Steuerzahler auch diese Branche mit üppiger Staatshilfe durch die Corona-Zeit trug. Wie gewonnen, so zerronnen - am Ende eine typisch deutsche Steuergeschichte. http://www.mehr.bz/khs138j

