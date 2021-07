OkCupid

Lovebirds zwitschern nicht mehr nur Englisch

OkCupid ist jetzt auf Deutsch verfügbar und genderneutral

Jetzt sprühen die Funken auch auf Deutsch: Als erstes EU-Land erhält Deutschland eine eigene Version der weltweit beliebten Dating-App OkCupid. Durch die begleitende Kampagne #Genderherz wird OkCupid die erste Dating-App mit einer genderneutralen Sprache und setzt ein klares Zeichen für Gleichberechtigung und Diversität. Gleichzeitig wird der Fragenkatalog der App um neue, Deutschland bezogene Fragen, die den Eigenschaften und Eigenheiten deutscher Dater auf den Grund gehen, erweitert.

#Genderherz - Liebe kennt keine Ausgrenzung

Durch Sprache spüren wir Liebe und Empathie, jedoch kann Sprache auch zu Vorurteilen, Ausgrenzung und sogar Verletzungen führen. Vielfalt und Inklusion sind seit jeher zentrale Werte, die OkCupid auf seiner Plattform aktiv einfordert und unterstützt. Die Dating-App weiß deswegen, wie wichtig und einflussreich Sprache sein kann - eine genderneutrale Sprache ist deshalb ein logischer Schritt. Aber bei OkCupid wird die Sprache der Liebe gesprochen und nicht die Sprache der Satzzeichen.

Daher heißt es statt Parter:in, Partner*in oder PartnerIn bei OkCupid von nun an Partner<3in. Von Herzen werden so alle Menschen mit dem #Genderherz angesprochen - unabhängig vom Geschlecht oder der eigenen Identität. OkCupid umfasst mit dem aktuellsten Update jetzt über 60 Optionen zu sexueller Orientierung und Geschlechtern, womit jede Person nun die Möglichkeit hat, sich der Welt so zu präsentieren wie sie ist.

Auch CSD Berlin Pride unterstützt das inklusive #Genderherz von OkCupid: "Wir freuen uns sehr, dass OkCupid die Verwendung genderneutraler Sprache beim Dating vorantreibt. Dass sich die Community in all ihren Unterschiedlichkeiten zeigen kann, sollte nicht mit dem CSD Berlin Pride enden, denn noch immer haben wir keine selbstverständliche und alltägliche Sichtbarkeit der unterschiedlichen queeren Personen in der allgemeinen Öffentlichkeit. Dabei führt mehr Sichtbarkeit auch zu mehr Wissen und ist ein wichtiger Bestandteil im Abbau von Vorurteilen, Scham und Ängsten."

"Egal welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung oder durch was sich ihre Identität definiert, wir nehmen alle Menschen mit Herzen an und unterstützen sie dabei, die große Liebe zu finden", ergänzt Sonia Oblitey, Global Director of Marketing bei OkCupid. "Mit der Einführung von #Genderherz sind wir die erste führende Dating-App mit einer genderneutralen Sprache und ermöglichen so unseren Datern, eine sichere und inklusive Umgebung. Ab heute wird das Herz-Symbol in OkCupid integriert, denn Liebe kennt keine Ausgrenzung, wenn wir uns von Herzen lieben."

Deutsche Version mit neuen Fragen und lokalen Einblicken

Als zweites europäisches Land nach der Türkei verfügt Deutschland nun über eine eigene Sprachversion der OkCupid-App. Wer bislang gezögert hat, die Welt des Online-Datings in einer Fremdsprache zu betreten, dem stehen nun alle Türen offen.

OkCupid hat zudem neue Fragen entwickelt, um die (Dating-)Vorlieben und Besonderheiten der Deutschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Fragen sollen genauso zum Schmunzeln wie zum Nachdenken anregen und können zu inspirierenden und tiefgründigen Gespräche führen. Dazu gehören zum Beispiel:

- Grüne Kanzler<3in? - Der, die oder das Nutella? - Eigentum oder Mieten?

"Deutschland ist für uns ein sehr wichtiger Markt. Wir freuen sehr, dass die OkCupid-App unseren Datern in Deutschland jetzt auch in ihrer Sprache zur Verfügung steht. Eine gemeinsame Sprache, in der sich beide wohlfühlen, spielt beim Finden des perfekten Matches eine wesentliche Rolle," ergänzt Sonia Oblitey.

Die App von OkCupid steht ab heute als deutschsprachige Version zum Download oder als Update im Google Play Store und Apple App Store bereit.

Über OkCupid

OkCupid weiß, dass Sie mehr sind als ihr Profilbild und verbindet Sie mit Menschen, die so individuell sind wie Sie selbst. Als eine der bekanntesten Dating-Apps der Welt verwendet OkCupid einen auf Machine Learning basierenden Algorithmus, um Menschen auf der Grundlage profunderer Dinge wie Überzeugungen und Interessen miteinander zu verbinden. Seit der Gründung von OkCupid im Jahr 2004 haben über 57.000.000 Dates stattgefunden, und heute erstrecken sich die Logins über 113 Länder auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City. Weitere Informationen finden Sie unter www.okcupid.com oder @OkCupid auf Facebook, Twitter und Instagram.

