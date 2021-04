OkCupid: Dater sind heiß auf Klimaschutz-Aktivisten / OkCupid launcht erstes Climate Change Badge mit passendem Stack / Klimaschutz gerade unter Millenial-Datern wichtiges Thema

OkCupid

Von Anfang an sind Dater auf OkCupid auf der Suche nach Partnern, die ihre Überzeugungen und Werte teilen - besonders bei Themen, die ihnen wirklich am Herzen liegen, wie etwa dem Klimaschutz. Bereits im letzten Jahr hat die Dating-App OkCupid beobachten können, dass sich ihre Nutzer leidenschaftlich gerne mit Gleichgesinnten zusammenfinden, die beispielsweise die Black Lives Matter-Bewegung unterstützen. Um diese Unterstützung schnell auf dem Profil sichtbar zu machen, stellt OkCupid Badges zur Verfügung, die alle Dater ihrem Profil hinzufügen können. Die jüngsten Auswertungen zeigen nun, dass Liebessuchende dieses Jahr vor allem beim Thema Klimaschutz zusammenkommen. Tatsächlich sagen neun von zehn OkCupid-Nutzern, dass es ihnen wichtig ist, dass sich ihr Partner für die Umwelt einsetzt. Um diesen Nutzern zu helfen, den perfekten, umweltbewussten Partner zu finden, launcht OkCupid das allererste globale Climate Change Advocate Profile Badge mit passendem Stack. In einem Stack werden potenzielle Partner:innen, die in eine der Stack-Kategorien fallen, direkt aus dem Dating-Pool einsortiert, um besser gefunden zu werden.

Während des gesamten Earth Month April erhält jede Person auf OkCupid, die mit "Ja" auf die Frage "Willst du ein Badge, um zu zeigen, dass du dich für den Klimawandel einsetzt?" automatisch ein prominent platziertes Badge in ihrem Profil. Zusätzlich werden alle Lovebirds mit Badge im Climate Change Stack zusammengefasst, sodass andere Klimaadvokaten sie noch leichter finden und sich über ihre gemeinsame Sorge um den Planeten zusammenfinden können. Und das Beste ist: Für jedes heruntergeladene Badge spendet OkCupid einen Dollar an die globale Organisation EarthDay.org zum Kampf gegen den Klimawandel.

Dater sind heißer auf Klimaaktivisten als je zuvor

In den letzten vier Jahren ist die Zahl der Erwähnungen von Klimawandel und Umwelt auf OkCupid-Profilen um über 450 Prozent gestiegen und es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt. Lovebirds legen immer mehr Wert darauf, ihrem Gegenüber von vornherein zu signalisieren, was ihnen wichtig ist - und heutzutage ist definitiv der Kampf gegen den Klimawandel ganz vorne mit dabei. Das Thema Umwelt gehört zu den beliebtesten Fragethemen auf OkCupid. Alle Fragen rund um diese Thematik wurden weltweit über 7,5 Millionen Mal beantwortet. 83 Prozent der Leute auf OkCupid sind über den Klimawandel besorgt, und so ist es nicht überraschend, dass nur sieben Prozent der OkCupid-Dater sagen, dass sie "selten" oder "nie" recyceln. Ihre Anstrengungen sind nicht umsonst: Menschen, die sich um den Klimawandel sorgen, bekommen 37 Prozent mehr Likes und 11 Prozent mehr Matches auf OkCupid. Es ist davon auszugehen, dass Climate Change Badge und Stack die Anzahl der Likes und Matches noch um ein Vielfaches erhöht.

Männer und Frauen ziehen beim Thema Klimawandel am selben Strang

Bei vielen Themen gehen die Ansichten von Frauen und Männern stark auseinander - aber nicht beim Thema Klimaschutz. 83 Prozent der Männer und 89 Prozent der Frauen auf OkCupid geben an, dass ihnen ein umweltbewusster Partner wichtig ist. So nah beieinander liegen die Zahlen bei keinem anderen Thema. Wenn es zum Beispiel um die Reform der Waffenkontrolle in den USA geht, glauben Frauen mit 18 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit als Männer, dass die USA strengere Gesetze brauchen. Außerdem gibt es einen Unterschied von 15 Prozent zwischen den Geschlechtern bei der Bereitschaft, jemanden zu daten, der die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht unterstützt.

Was es bedeutet einen Climate Change Advocate zu daten

OkCupid-Dater wollen wissen, wie jemand über den Klimawandel denkt, bevor sie ein Match eingehen - Climate Change Advocate Badge und Stack vereinfachen dieses Dilemma ab jetzt! Climate Change Advocates verraten allerdings auf ihrem Profil noch viel mehr über sich:

- Sie sind zu 26 Prozent eher dazu bereit, sich gegen Covid impfen zu lassen - Die Wahrscheinlichkeit, dass Humor für ein Match wichtig ist, ist um 12 Prozent höher - Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Climate Change Advocates auch als Feminist:in betrachten, ist um 400 Prozent höher

OkCupid weiß, dass Sie mehr sind als ihr Profilbild und verbindet Sie mit Menschen, die so individuell sind wie Sie selbst. Als eine der bekanntesten Dating-Apps der Welt verwendet OkCupid einen auf Machine Learning basierenden Algorithmus, um Menschen auf der Grundlage profunderer Dinge wie Überzeugungen und Interessen miteinander zu verbinden. Seit der Gründung von OkCupid im Jahr 2004 haben über 57.000.000 Dates stattgefunden, und heute erstrecken sich die Logins über 113 Länder auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City. Weitere Informationen finden Sie unter www.okcupid.com oder @OkCupid auf Facebook, Twitter und Instagram.

