PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DieWoche": Tech-Faschismus stoppen - Kommentar zum politischen "Manifest" des US-Tech-Giganten Palantir

Berlin (ots)

Am Samstag lieferte Palantir selbst mit einem auf Social Media veröffentlichten "Manifest" weitere Gründe, den US-Konzern zu bekämpfen: In 22 Thesen werden eine technokratische Überwachungsdoktrin und die Unterwerfung demokratischer Prinzipien unter eine von KI-Waffen und Tech-Konzernen kontrollierte Weltordnung propagiert. Das Pamphlet bedient rassistische Diskurse und strotzt vor faschistischen Tendenzen.

Palantir steht unter anderem wegen Investor Peter Thiel in der Kritik, einem Trump-Unterstützer und Demokratiegegner. Er machte diese Woche wieder von sich reden: Er finanziert das Start-up Objection, das kritischen Journalismus per KI disziplinieren will. Gegen Bezahlung würde die "Glaubwürdigkeit " von Artikeln algorithmisch bewertet - ein Online-Pranger, der Gerichte delegitimiert und durch privatwirtschaftliche, technologiebasierte "Wahrheitsfindung" ersetzt.

Schon drei deutsche Landespolizeibehörden nutzen Software des Palantir-Konzerns - Thiels Flaggschiff. Das CDU-geführte Innenministerium will Baden-Württemberg zum vierten Kunden machen. Die mitregierenden Grünen wollen dies nun durchkreuzen: Fünf Prozent der Landesmitglieder sollen eine Urabstimmung gegen Palantirs Datenanalyse-Werkzeug angestoßen haben.

Baden-Württemberg wäre ein weiterer Meilenstein, deutsche Strafverfolger von Palantir abhängig zu machen. Daher ist die grüne Initiative wichtig, um den Siegeszug des US-Techno-Faschismus in der Bundesrepublik zu stoppen. Auch wenn am Ende eine "europäische Alternative" steht, die ebenfalls fragwürdige Analysen über Menschen in Polizeidatenbanken erstellt.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 22.04.2026 – 18:42

    "nd.DerTag": Der Preis der Abschreckung - zur ersten Militärstrategie Deutschlands

    Berlin (ots) - Sicherheitspolitik basiert oft auf Annahmen über zukünftige Entwicklungen, die sich nicht eindeutig verifizieren lassen. Das atomare Wettrüsten wird als ein Faktor gesehen, der Europa über Jahrzehnte vor einem neuerlichen Krieg bewahrt hat - auch wenn diese Einschätzung bis heute umstritten ist. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, wie sich ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 18:41

    "nd.DerTag": Brot statt Spiele - Kommentar zur Berliner Olympia-Bewerbung

    Berlin (ots) - Berlin hat schon genug Probleme. Es braucht zu allem, was bereits jetzt nicht funktioniert, nicht noch Olympische Spiele, um deren Organisation genauso zu vergeigen wie beispielsweise den Mietwohnungsbau. Denken wir nur an die 56.000 Wohnungslosen in der Stadt, deren Zahl bis 2030 auf 96.000 steigen soll. Kein Wunder, dass sich die Berliner ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 19:29

    "nd.DerTag": Klimaschutz fürs Vaterland - Kommentar zum Petersberger Klima­dialog

    Berlin (ots) - Bei den vergangenen Wahlkämpfen im Land konnte man eine erstaunliche Veränderung beobachten: Die Menschen interessieren sich nicht länger für den Klimawandel, und er ist als Thema für Parteien unbeliebter geworden. Dem Klimawandel selbst ist das natürlich egal, er wütet weiter; doch Politik folgt bekanntlich nicht der Physik, sondern Mehrheiten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren