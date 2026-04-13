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Historische Frühlingsauszeit: die schönsten Regionen für Burgen- und Schlösser-Fans

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München (ots)

Ein Ranking von Accor zeigt, wo Reisende in und um Deutschland besonders viele Burgen und Schlösser entdecken können. Das Mittelrheintal sichert sich Platz eins vor dem Moseltal und dem Harz.

Der Frühling und insbesondere der Mai rufen geradezu danach, die Koffer zu packen und auf Erkundungstour zu gehen. Die Tage werden länger, die Landschaft leuchtet in frischem Grün und viele historische Sehenswürdigkeiten öffnen nach der Winterpause wieder ihre Pforten. Perfekt also, um ein Wochenende ganz im Zeichen mittelalterlicher Festungen, romantischer Ruinen und prächtiger Schlossanlagen zu verleben. Doch welche Regionen eignen sich dafür am besten? Ein neues Ranking von Accor hat sieben Regionen in und um Deutschland analysiert - mit klarem Ergebnis: Das Mittelrheintal ist ungeschlagener Hotspot für einen Burgen- und Schlösser-Ausflug im Frühling. Auf den weiteren Plätzen folgen das Moseltal und der Harz, doch auch Gegenden wie Südböhmen und Luxemburg sollten nicht unterschätzt werden.

Mittelrheintal auf Platz eins: viele Burgen, kurze Wege

Angeführt wird das Ranking vom Mittelrheintal - vor allem dank seiner außergewöhnlich hohen Burgendichte. Laut Analyse kommen hier 48 Burgen pro 1.000 Quadratkilometer zusammen - der höchste Wert im gesamten Ranking. Hinzu kommt eine gute Erreichbarkeit: Rund 85 Prozent der Burgen sind in weniger als 20 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Auch die Wege zwischen den Anlagen fallen kurz aus: Im Durchschnitt liegen nur etwa 3,4 Kilometer zwischen den Sehenswürdigkeiten. Die Region punktet auch mit ihrer Lage zwischen Weinbergen, historischen Orten und markanten Rheinlandschaften. Köln und Frankfurt liegen jeweils weniger als eine Stunde entfernt, das macht das Mittelrheintal besonders attraktiv für spontane Wochenendausflüge.

Moseltal und Harz komplettieren die Top 3

Auf Platz zwei landet das Moseltal, das mit 41 Burgen pro 1.000 Quadratkilometer ebenfalls zu den burgenreichsten Regionen im Ranking zählt. Rund 78 Prozent der Anlagen sind gut erreichbar und Städte wie Trier oder Luxemburg eignen sich hervorragend als Ausgangspunkt für einen Besuch. Burgen auf steilen Felsen, enge Flussschleifen und Weinberge prägen das Bild. Auch eine der bekanntesten Burgen Deutschlands, die Burg Eltz, befindet sich hier.

Der Harz sichert sich Platz drei. Die Region verbindet historische Burgenlandschaften mit Wäldern, Bergen und Fachwerkstädten. Hier gibt es laut Statistik 35 Burgen pro 1.000 Quadratkilometer und viele der Burgen und Schlösser sind von innen zugänglich, 64 Prozent bieten sogar Führungen an. Ein Highlight ist Schloss Wernigerode, das farbenfroh über der gleichnamigen Stadt thront. Mit seinen Türmen, Erkern und historischen Sälen wirkt es beinahe wie eine Filmkulisse.

Auch Dresden, Wachau und Südböhmen überzeugen

Neben den Top 3 lohnt sich ein Blick auf weitere Reiseziele, die sich für ein kulturelles Frühlingswochenende besonders gut eignen: Sachsen rund um Dresden punktet mit seiner mittelalterlichen Architektur und prachtvollen barocken Schlossanlagen. Besonders beeindruckend ist Schloss Moritzburg, das auf einer künstlichen Insel inmitten eines Sees liegt. Die österreichische Wachau zählt zu den schönsten Kulturlandschaften Europas und steht nicht ohne Grund auf der UNESCO-Welterbeliste. Zwischen steilen Weinbergen, mittelalterlichen Orten und historischen Klöstern liegen zahlreiche Burgruinen, die hoch über der Donau thronen. Zu den bekanntesten Anlagen gehört die Burgruine Dürnstein. Südböhmen begeistert mit einer der am besten erhaltenen historischen Landschaften Mitteleuropas. Bei 69 Prozent der Sehenswürdigkeiten sind sogar Innenbesichtigungen möglich. Das Herzstück der Region ist das Schloss Ceský Krumlov, eines der größten Schlossareale Europas und nur rund 2,5 Stunden von Prag entfernt. Weniger, dafür aber umso ikonischere Bauwerke befinden sich im Allgäu. Mit 18 Burgen pro 1.000 km² kann das Allgäu mit einigen der bekanntesten Schlösser Europas aufwarten, wie beispielsweise dem weltberühmten Schloss Neuschwanstein.

Mai als idealer Reisemonat für kulturelle Kurztrips

Gerade der Mai bietet besonders gute Voraussetzungen für ein Wochenende mit Kulturerbe: Viele Anlagen haben wieder geöffnet, die Temperaturen sind mild und die längeren Tage erlauben es, mehrere Sehenswürdigkeiten an einem einzigen Wochenende zu kombinieren. Für Reisende, die Kultur, Natur und kurze Wege verbinden möchten, liefern die ausgewählten Regionen damit die passende Inspiration für den nächsten Kurztrip.

Methodik: Castle Weekend Accessibility Index 2026

Der Castle Weekend Accessibility Index 2026 bewertet europäische Burgenregionen, die sich besonders gut für einen kurzen Wochenendtrip von Deutschland aus eignen.

Die Analyse kombiniert Faktoren aus folgenden Bereichen:

Reisepraktikabilität (40 %)

Durchschnittliche Temperatur im Mai

Bahn-Anbindung der Region (Rail Connectivity Score)

Durchschnittliche Kosten für zwei Hotelnächte

Burgen-Erlebnis (60 %)

Burgen pro 1000 km²

Durchschnittliche Distanz zwischen Burgen

Anteil der Burgen mit Innenbesichtigung

Durchschnittliche Besucherbewertungen

Alle Werte wurden normalisiert und zu einem Gesamtscore von 0 bis 100 Punkten zusammengeführt, um Regionen mit unterschiedlichen Stärken vergleichbar zu machen.

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