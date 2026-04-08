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BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Waffenruhe in Iran bedeutet dringend benötigte Entspannung

Berlin (ots)

"Die Einigung auf eine Waffenruhe in Iran ist ein dringend benötigtes Signal der Entspannung in einer geopolitisch hoch angespannten Lage. Insbesondere die Aussicht, dass zentrale Handelsrouten wie die Straße von Hormus wieder sicher passierbar sind, lässt auf eine spürbare Entlastung der globalen Lieferketten hoffen. Das ist besonders für den Groß- und Außenhandel eine Erleichterung", erklärt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur angekündigten Waffenruhe in der Golfregion.

"Für unsere Unternehmen bedeutet die Waffenruhe die Chance auf mehr Planungssicherheit, sinkende Transport- und Energiekosten sowie eine insgesamt bessere wirtschaftliche Perspektive. Der Großhandel als Drehscheibe zwischen Produktion und Märkten ist auf funktionierende und verlässliche Lieferketten angewiesen - jede Entspannung wirkt sich hier wie ein Befreiungsschlag aus."

Gleichzeitig bleibt entscheidend, dass diese Waffenruhe von Dauer ist. Wir hoffen sehr, dass dies nicht nur eine kurzfristige Deeskalation, sondern der Beginn einer nachhaltigen politischen Lösung ist. Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges werden für den europäischen Groß- und Außenhandel noch längere Zeit spürbar bleiben. Erhöhte Preise durch Rohstoffknappheit und gestörte Lieferketten sind in diesem Jahr eine weitere Belastung für uns Händler. Eine stabile geopolitische Lage ist das Fundament für offenen Handel, wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand - in Deutschland, Europa und weltweit", so Jandura abschließend.

Pressekontakt:

Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

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