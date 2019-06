neues deutschland

neues deutschland: IG-Metall-Vize Benner fordert im Kampf gegen Klimawandel ganzheitliche Mobilitätskonzepte

Berlin (ots)

Anlässlich der Großdemonstration der IG Metall für eine gerechte Transformation fordert die Vizevorsitzende der Industriegewerkschaft, Christiane Benner, sich bei der Energiewende im Verkehr nicht allein auf die Förderung der Elektromobilität zu konzentrieren. "Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir ein ganzheitliches Mobilitätskonzept", sagt Benner im Interview mit dem "neuen deutschland" (Wochenendausgabe). Die IG Metall fordere deshalb auch Investitionen in den öffentlichen Verkehr und in die Schiene, um Alternativen attraktiv zu machen. "Es wird eine Verschiebung geben müssen, die aber nicht auf Kosten der Beschäftigten gehen dar", so Benner.

Benner fordert mehr Anstrengungen seitens Politik und Wirtschaft, die Energiewende und die Digitalisierung zu bewältigen. "Die Metall- und Elektroindustrie steht vor extremen Umbrüchen", sagt die Gewerkschafterin. Es müsse endlich ein umfassender Plan her, wie die Mobilitäts- und Energiewende sozial und ökologisch gestaltet wird. "Denn sonst verfehlen wir die Klimaziele, und Arbeitsplätze in Deutschland sind in Gefahr. Abwarten ist keine Option."

Für Samstag ruft die IG Metall unter dem Motto "#Fairwandel - Nur mit uns" zu einer Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. Die Gewerkschaft will damit "ein Zeichen setzen für eine soziale, ökologische und demokratische Transformation". Es werden Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell