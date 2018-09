August teuerster Tank-Monat des Jahres / Kraftstoffpreise so hoch wie seit Jahren nicht mehr / Die Kraftstoffpreise im August. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7849 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ADAC/ADAC e.V." Bild-Infos Download

München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im August gestiegen. Wie die monatliche Marktauswertung des ADAC zeigt, kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Monatsmittel 1,468 Euro und damit 2,3 Cent mehr als im Juli. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer im Schnitt 1,296 Euro bezahlen, im Vormonat waren es noch 1,5 Cent weniger. Damit war das Tanken im August so teuer wie in keinem anderen Monat im bisherigen Jahresverlauf 2018.

Am teuersten war Super E10 mit durchschnittlich 1,482 Euro am Sonntag, 26. August. Dieses Tagesmittel wurde zuletzt am 14. Juli 2015 mit 1,486 Euro je Liter überschritten. Bei Diesel wurde der Höchststand mit 1,316 Euro ebenfalls am Monatsende und zwar am Freitag, 31. August, erreicht. Dieser Tagesdurchschnittspreis für Diesel wurde zuletzt am 11. November 2014 mit 1,318 Euro je Liter überschritten.

Am billigsten war Super E10 im abgelaufenen Monat mit durchschnittlich 1,444 Euro am Mittwoch, 1. August. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer am Samstag, 4. August, mit 1,269 Euro je Liter am wenigsten bezahlen.

Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unter adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".

