Westfalenpost

Westfalenpost: Azubi-Ticket in NRW: Es ist zu teuer

Hagen (ots)

Schön, dass Nordrhein-Westfalen ein Azubi-Ticket einführt! Schon die rot-grüne Vorgänger-Regierung hatte lange daran gestrickt, Verkehrsverbünde mussten überzeugt werden, Schwarz-Gelb hält nun sein Ticket-Versprechen aus dem Koalitionsvertrag und liefert recht zügig. Über den Preis muss man aber noch reden. Da ist Luft nach unten. 80 Euro sind für angehende Mechatroniker, Bäcker oder Friseure sehr viel Geld. Studenten fahren deutlich billiger, und das dürfte von vielen Lehrlingen als ungerecht empfunden werden. Dass es auch deutlich günstiger geht, zeigt das hessische Beispiel. Dort kostet das Landes-Ticket für Schüler und Auszubildende 365 Euro im Jahr, also einen Euro am Tag. Nun sind die Arbeitgeber am Zug. Das Azubi-Ticket ist gerade für jene Betriebe, die immer wieder vergeblich auf Bewerber für eine Lehrstelle warten, eine echte Chance. Sie könnten die Fahrkarte als Lockmittel einsetzen. Vielleicht gelingt es ja dem einen oder anderen Ausbilder im boomenden Südwestfalen tatsächlich, mit einem geschenkten Azubi-Ticket Bewerber aus Dortmund oder Bochum anzulocken.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell