Der Schnee schmilzt irgendwann weg - Frühjahrskur fürs Auto: Motorredaktion und World in Motion geben Tipps

- Frühjahrskur für´s Auto - Wie geht es richtig? - Wo steckt der Schmutz? - Wie wechselt man die Winterreifen - Wie kommt die Batterie wieder auf Touren?

"World in Motion" die Auto-und Mobilitätssendung auf Welt der Wunder TV zeigt am Ostersonntag, 01.04.2018 um 19:00 Uhr wie man sein Auto fit für den Frühling macht. Dazu gibt es ausführliche Fahrberichte zum neuen Volvo XC 40, das neue Premium-SUV in der Kompaktklasse. Außerdem der eleganten Luxus-Kombi Jaguar XF Sportbrake, ein MINI mit Plug-in-Hybrid und Allrad, der Countryman S E und ein Pickup von Fiat der Fiat Fullback. Dazu noch ein exklusives Cabrio für den Frühling, der McLaren 570 S Spider.

World in Motion wurde in Zusammenarbeit mit motorredaktion.com produziert.

World in Motion ist mindestens die nächsten drei Monate on Air mit ca. 3 Wiederholungen/Woche. Jeder Beitrag aus World in Motion läuft auch auf dem Welt der Wunder - YouTube-Kanal, mit 330.000 Abonnenten und 12 Millionen Klicks/Monat einer der größten YouTube-Kanälen in Deutschland.

World in Motion ist eine Sendung in Bewegung, 60 Minuten um alles was sich bewegt, um alles was mobil macht: Ob neue Auto-Modelle, E-Cars, Sport- und Rennwagen, Future Mobility, alternative Antriebe oder Motorräder, Bahnen, Boote oder Flugzeuge: World in Motion ist die Sendung der Mobilität.

World in Motion freut sich auf "Welt der Wunder TV" senden zu können - in einem niveauvollen und informativen Umfeld mit vielfältigen Inhalten: Dokumentationen, Reportagen und Magazinen, die spannend, emotional und abwechslungsreich aus der Welt des Wissens berichten.

