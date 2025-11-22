PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Neue Osnabrücker Zeitung

Verkehrsminister Schnieder wirbt für Social Leasing für E-Autos

Osnabrück (ots)

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wirbt für eine einkommensabhängige staatliche Förderung für das Leasen von E-Autos. "Wir denken in der Bundesregierung intensiv darüber nach und schauen uns die Optionen an. Ich sehe Frankreich durchaus als mögliches Vorbild", sagte Schnieder im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wenn wir es zielgerichtet einsetzen, kann Social Leasing für E-Autos eine zusätzliche Option sein, ja."

Die Regierung haben schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Förderung der E-Mobilität geschaffen und gerade die Befreiung von der Kfz-Steuer bis 2035 verlängert. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur werde vorangetrieben. Dass überdies auch Kaufanreize in Planung seien, "das begrüße ich", sagte Schnieder der "NOZ".

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

