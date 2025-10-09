ProSieben MAXX

Bayern-Youngster Tom Bischof spielt für Deutschland - am Freitag live auf ProSieben MAXX und Joyn

Unterföhring (ots)

Premiere für ein Bayern-Juwel. Tom Bischof spielt zum ersten Mal für die deutsche U21-Nationalmannschaft. In der EM-Qualifikation trifft das DFB-Team am Freitag, 10. Oktober, auf Griechenland. ProSieben MAXX und Joyn übertragen die Partie live ab 17:30 Uhr. Matthias Opdenhövel moderiert. "ran Fußball"-Experte Markus Babbel analysiert. Mit Debütant Tom Bischof und den beiden Rückkehrern Paul Wanner (PSV Eindhoven) und Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt will die deutsche Mannschaft in der Erfolgsspur bleiben. Zum Auftakt der EM-Qualifikation im September besiegte sie das Team aus Lettland mit 5:0. Am Dienstag, 14. Oktober, geht es für die DFB-Auswahl weiter in Belfast gegen Nordirland - ab 18:00 Uhr live auf ProSieben MAXX und Joyn. EM-Qualifikation live auf ProSieben MAXX und Joyn: Freitag, 10. Oktober, 17:30 Uhr Deutschland - Griechenland Dienstag, 14. Oktober, 18:00 Uhr Nordirland - Deutschland

