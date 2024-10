ProSieben MAXX

Die Rugby-Weltelite legt auf ProSieben MAXX los: 21 Top-Duelle der Autumn Nations Series ab Samstag. Live.

Nichts für Weicheier! Die stärksten Rugby-Spieler der Welt greifen wieder an auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn. In der Autumn Nations Series treffen die besten Nationalmannschaften aufeinander. Weltmeister Südafrika, die berühmten "All Blacks" aus Neuseeland und der Weltranglistenerste Irland messen sich mit sieben weiteren Top-Teams. Insgesamt finden in verschiedenen europäischen Stadien 21 Duelle im November statt. Zum Auftakt zeigt ProSieben MAXX am Samstag, 2. November, die Partien England - Neuseeland (15:55 Uhr) und Schottland - Fidschi (18:20 Uhr) live.

ProSieben MAXX, ran.de und Joyn übertragen alle 21 Spiele der Autumn Nations Series live. Kommentiert werden die Begegnungen aus dem "ran"-Studio in Unterföhring von Jan Lüdeke und Markus Krawinkel. Als #ranRugby-Experten sind der ehemalige Nationalspieler Manuel Wilhelm und Zweitligaspieler Simon Jung im Einsatz.

Besonderer Studiogast am 16. November: Der deutsche Rugbyspieler Anton Segner begleitet die Live-Übertragungen als Experte. Der 23-Jährige spielt seit mehreren Jahren sehr erfolgreich in Neuseeland. Sein großes Ziel: für die "All Blacks" auflaufen.

"ran Rugby" - Autumn Nations Series vom 2. bis 30. November live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn.

