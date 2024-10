ProSieben MAXX

NBA startet mit deutschen Superstars in die neue Saison - live in der Prime Time auf ProSieben MAXX und Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Franz Wagner wird der "German MVP". Und die Boston Celtics werden wieder NBA-Champion. Das sind die nahezu übereinstimmenden Prognosen des #ranNBA-Teams für die neue Saison - ab diesem Wochenende wieder jeden Sonntag in der Prime Time live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn. "Franz Wagner ist für Orlando ein Schlüsselspieler", erklärt Experte Alex King. "Seine Vielseitigkeit und starke Entwicklung in der NBA machen ihn zum spannendsten deutschen Spieler der kommenden Saison." Moderator und Kommentator Alexander Schlüter favorisiert Moritz Wagner: "Auch wenn sein Bruder sicher mehr Talent hat, Mo Wagner ist mein persönlicher 'German MVP'. Mit seiner Energie, der positiven Einstellung, die jeden Mitspieler ansteckt, hat er eine Qualität, die Liga weit einzigartig ist." Mit den Wagner-Brüdern, Dennis Schröder, Isaiah Hartenstein, Maxi Kleber, Daniel Theis, Tristan da Silva und Ariel Hukporti spielen insgesamt acht deutsche Profis in der NBA. Auch das Dream-Team von #ranNBA ist in dieser Saison wieder am Start: Christoph "Icke" Dommisch, Alexander Schlüter, Matthias Killing, Alex Vogel, Jan Lüdeke und Markus Krawinkel berichten mit Ex-Nationalspielerin Ireti Amojo, Bundesliga-Rekordspieler Alex King und Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling als Experten von der besten Basketball-Liga der Welt. Am Sonntag, 27. Oktober, überträgt ProSieben MAXX ab 20:15 Uhr das Duell zwischen den Indiana Pacers und den Philadelphia 76ers live. Bereits am Samstag, 26. Oktober, empfangen die Denver Nuggets die Los Angeles Clippers - ab 22:40 Uhr live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn. Die NBA am Wochenende live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn: Samstag, 26. Oktober, ab 22:40: Los Angeles Clippers at Denver Nuggets Sonntag, 27. Oktober: 20:15 Uhr: "jump ran" - das NBA-Magazin 20:30 Uhr: Philadelphia 76ers at Indiana Pacers

Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell