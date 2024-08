Neue Osnabrücker Zeitung

SH-Integrationsministerin Aminata Touré will konsequenter abschieben

Grünen-Politikerin: Geltendes Recht besser umsetzen

Möglichkeiten, sich Abschiebung zu widersetzen, müssten reduziert werden

Osnabrück (ots)

Nach der Messerattacke von Solingen hat Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) angekündigt, konsequenter abzuschieben. "Wir müssen die Innere Sicherheit stärken und in der Asylpolitik geltendes Recht besser umsetzen. Dazu gehört auch, Rückführungen in der Praxis stärker zu vollziehen", sagt Touré im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die Möglichkeiten, sich einer Abschiebung zu widersetzen, müssten reduziert werden. "In Schleswig-Holstein arbeiten wir deshalb mit den Kommunen an einer Lösung, um Mehrfach- und Intensivtäter besser zurückführen zu können", sagte die Grünen-Politikerin der NOZ.

