Influencer Marketing in China: INREACH erstmals mit internationalem Themenschwerpunkt

Vielfältiger, prominenter, internationaler: TERRITORY INFLUENCE richtet Deutschlands führende Influencer Marketing-Konferenz INREACH neu aus und bietet erstmals auch ein internationales Schwerpunktthema. In diesem Jahr geht es unter anderem um den global größten und wachstumsstärksten Influencer Marketing-Markt überhaupt: China.

Nach Branchenschätzungen hat Chinas Influencer-Markt im vergangenen Jahr ein gesamtes Umsatzvolumen von umgerechnet 14 Mrd. Euro erzielt. Im größten Social Media Markt der Welt profitieren die Influencer, dort Key Opinion Leader (KOL) genannt, wesentlich von zwei Entwicklungen. Zum einen vom Social Commerce: Viel stärker als in Deutschland vertrauen junge Chinesen auf die Empfehlungen der Influencer, von denen es dort mehrere hunderttausend gibt. Social Media, E-Commerce und mobile Zahlsysteme sind bereits seit Jahren komplett integriert und verschmolzen - Follower können also mit nur wenigen Klicks Produkte direkt über den Influencer-Account kaufen. Längst kreieren und vertreiben KOLs ihre eigenen Marken exklusiv auf Plattformen und setzen dabei auf die Wünsche und das Feedback der Follower. Zum anderen: Die großen chinesischen E-Commerce-Plattformen wie Alibaba mit Taobao und T-Mall setzen deutlich stärker auf Content-Marketing und haben bereits seit langem Live-Streaming in ihre Plattformen integriert - auch das treibt das Influencer Marketing dort an.

"China ist für die gesamte Influencer-Marketing-Branche ein Vorreiter und den europäischen Märkten in der Entwicklung rund fünf Jahre voraus. Für Werbungtreibende bietet sich ein inspirierender und faszinierender Einblick", sagt Corinna Bremer. Die renommierte China-Marktresearcherin stellt in ihrer Keynote auf der Konferenz am 24. September in Berlin die bekanntesten chinesischen Influencer auf deren Plattformen vor und erläutert die wichtigsten Trends im chinesischen Influencer-Marketing.

Mit dem Schwerpunktthema "China" treibt TERRITORY den konsequenten Ausbau der INREACH voran: Geordnet nach den vier Themen-Clustern "Brands & Marketing", "Research & Science", "Business & Technology" und "Stars & Talents" bietet die INREACH unter dem Motto #everlastinglove in diesem Jahr mehr als zehn Vorträge, Interviews und Talkrunden sowie exklusive Workshops mit Marken und Influencern. Renommierte Experten präsentieren hier Best Practices, geben Einblicke in wissenschaftliche Methoden zur Erfolgsmessung und zeigen Tools und neue Möglichkeiten für ein transparentes Influencer Marketing. Über 20 Top-Speaker werden auf der größten Influencer Marketing-Konferenz sprechen. Zu den Referenten zählen u.a. die prominente Influencerin Cathy Hummels, die bekannte Bloggerin Vreni Frost sowie Deutschlands viralster Facebook-Publisher Benedikt Böckenförde, Gründer und CEO von VISUAL STATEMENTS

"Die Entwicklung von Influencer Marketing ist gegensätzlich. Zum einen wird die Disziplin immer kleinteiliger, Everyday- und Micro-Influencer gewinnen weiter an Bedeutung. Zugleich geht es Werbungtreibenden darum, Influencer Marketing länderübergreifend, global zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Beide Trends wollen wir ganzheitlich auf der INREACH abbilden", so Stefan Schumacher, Geschäftsführer von TERRITORY INFLUENCE.

INREACH | 2019 The Influencer Marketing Business Conference 24.09.2019 Westhafen Event & Convention Center Berlin http://www.inreach.de

Über TERRITORY INFLUENCE

TERRITORY INFLUENCE ist Europas größter Anbieter für Influencer-Marketing. Mit über 4 Millionen registrierten Influencern in 14 Ländern Europas bieten wir als Einziger die gesamte Bandbreite von Everyday-, Micro-, Category- und Star- Influencern. TERRITORY INFLUENCE ist ein Zusammenschluss der Marken trnd und InCirlces. trnd als Europas Marktführer für Everyday und Micro Influencer-Marketing und InCircles bekannt als die Influencer Marketing Lösung von Gruner & Jahr und bereits seit 2016 erfolgreicher Player im Segment Influencer-/ Testimonial-Marketing. Der Zusammenschluss zu TERRITORY INFLUENCE macht es uns möglich, schnell und zielgerichtet individuelle Influencer-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Dabei betreuen und beraten wir unsere Kunden bei ihren Marketing-Herausforderungen mit Leidenschaft und hohen Qualitätsansprüchen.

