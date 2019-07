TERRITORY INFLUENCE baut Führungsteam aus: Sabrina Prumbs ist neue Vertriebschefin / Personalie

TERRITORY

TERRITORY INFLUENCE baut Führungsteam aus: Sabrina Prumbs ist neue Vertriebschefin

München (ots)

TERRITORY INFLUENCE stärkt seine Führungsebene: Ab sofort ist Sabrina Prumbs bei Europas größtem Anbieter für Influencer Marketing als Sales Director zuständig. In ihrer neuen Funktion zeichnet sie für die Kernmärkte Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Großbritannien verantwortlich. Prumbs arbeitet hierbei eng mit Aric Hafner, Head of Sales in München, und Gregor Hansen, Head of Sales in Köln, zusammen, die beide direkt an sie berichten.

Mit dem erfahrenen Dreigespann baut TERRITORY INFLUENCE seine Rolle als Marktführer für ganzheitliches Influencer Marketing in Europa weiter aus. "Sabrina wird uns durch ihre ausgesprochene Marktexpertise sowie ihre jahrelange Erfahrung in der Zielgruppenvermarktung entscheidend dabei helfen, unsere Standorte enger zu verzahnen und individuelle Influencer-Marketing-Lösungen für unsere europäischen Medienmärkte anzubieten", so Stefan Schumacher, Geschäftsführer TERRITORY INFLUENCE.

Dazu wird auch der Ausbau des Standardportfolios auf neue Produkte gehören. Zu den ersten Projekten in diesem Bereich zählt u.a. die Vermarktung der Influencer Marketing Business Conference INREACH, die das Unternehmen am 24. September in Berlin erstmals veranstaltet. Das Event bietet seinen Besuchern Einblicke in das immer breiter werdende Themenspektrum der Branche und vermittelt so ein ganzheitliches Verständnis für Influencer Marketing als Kommunikationsdisziplin.

Die Sozialökonomin Prumbs hat sich vor vier Jahren auf die Influencer Marketing-Branche spezialisiert: 2015 verantwortete sie den Aufbau des Bereichs beim Gruner+Jahr Vermarkter e|MS mit Club of Cooks und InCircles. Ihr Aufgabenspektrum umfasste hier sowohl den Einsatz verschiedener Influencer-Kategorien, die Leitung toolbasierter Kampagnensteuerung, als auch die Entwicklung neuer Influencer Marketing-Strategien. Nach der Fusion von trnd und InCircles unter dem Markendach TERRITORY INFLUENCE trieb sie als Head of Sales für InCircles in Hamburg die weitere Expansion maßgeblich voran.

Über TERRITORY INFLUENCE

TERRITORY INFLUENCE ist Europas größter Anbieter für Influencer Marketing. Mit über 4 Millionen registrierten Influencern in 14 Ländern Europas bieten wir die gesamte Bandbreite von Nano-, Micro-, Macro- und Star- Influencern an. Der Zusammenschluss der Marken trnd, Marktführer für Everyday und Micro Influencer Marketing, und InCirlces. erfolgreicher Player im Segment Influencer- und Testimonial-Marketing macht es uns möglich, schnell und zielgerichtet individuelle Influencer-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Dabei betreuen und beraten wir unsere Kunden bei ihren Marketing-Herausforderungen mit Leidenschaft und hohen Qualitätsansprüchen.

Pressekontakt:

Anh Nguyen

presse@territory.de



TELEFON +49 (0) 89 46 133 / 46 -12

Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell