TERRITORY wird Veranstalter der führenden Influencer-Marketing-Konferenz INREACH

TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, veranstaltet künftig Deutschlands erste und größte Influencer-Konferenz und baut diese für den professionellen Austausch über Influencer-Marketing weiter aus. Das Event öffnet am 24. September 2019 seine Türen für Marketing-Entscheider, Content Creators und Social Media Stars.

Mit jährlich mehr als 500 Besuchern und Social Media Stars wie YouTuberin Bibi Heinicke, Digitalexperte Oguz Ylmaz und Bloggerin Farina Opoku hat sich die INREACH seit ihrer Gründung durch Andreas Bersch im Jahr 2015 zum wichtigsten Branchentreffen entwickelt. TERRITORY hat sich zum Ziel gesetzt, über seine Partner- und Beraterfunktion hinaus, zukunftsweisende Themenbereiche wie Influencer-Marketing oder Employer Branding inhaltlich mitzuprägen und diese mit entsprechenden Konferenz- und Event-Formaten ganzheitlich zu besetzen. So wurde bereits der Recruiting Convent in diesem und letztem Jahr zu einer der führenden Veranstaltungen im Bereich Employer Branding weiter etabliert und freute sich beim diesjährigen #RC19 in Düsseldorf über mehr als 500 Besucher (https://www.recruiting-convent.de/).

Künftig dient die INREACH, die von TERRITORY Influence als Influencer Marketing Business Conference realisiert wird, dazu, mit Protagonisten der Branche zu diskutieren sowie Entwicklungen zu erkennen und maßgeblich voranzutreiben. "Unser Ziel ist es, unsere Kompetenzbereiche auch als Veranstalter weiter zu stärken und für die gesamte Branche zu öffnen", sagt Soheil Dastyari, Chief Executive Officer von TERRITORY. "Business-Konferenzen als inhaltliche Plattformen und Begegnungsstätte von Experten machen als Ergänzung unserer Geschäftsbereiche absolut Sinn und bereiten uns darüber hinaus große Freude."

Die INREACH - The Influencer Marketing Business Conference - findet am 24. September 2019 im Westhafen Event & Convention Center Berlin statt und liefert ihren Gästen unter dem Motto #everlastinglove mit hochkarätigen Speakern, Keynotes und Panel-Diskussionen spannende Einblicke in das breiter werdende Spektrum des Influencer Marketing. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.inreach.de.

Über TERRITORY

TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".

