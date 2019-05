TERRITORY

Personalie

TERRITORY WEBGUERILLAS stärkt digitale Kreation und formiert neues Führungsteam

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

TERRITORY WEBGUERILLAS, eine der führenden Agenturen für Social Media- und Digitalmarketing, schärft ihr kreatives Profil und schafft damit die Basis für weiteres Wachstum: Erst im April diesen Jahres übernahmen Patrick Holtkamp und Martin Wittmann die Geschäftsführung der TERRITORY WEBGUERILLAS - jetzt erweitern sie im nächsten Schritt die Führungsriege um zwei Kreative. Ab sofort zeichnen Marlies Bayha und Felix Schmidt übergreifend als Executive Creative Director für den gesamten kreativen Output der WEBGUERILLAS verantwortlich.

Die studierte Publizistin Marlies Bayha steht bereits seit 2012 in Diensten der WEBGUERILLAS - sie stieg als Creative Strategist ein und übernahm 2016 die Gesamtleitung der Strategie-Abteilung. Seit Juni vergangenen Jahres zeichnet sie als Executive Creative Director verantwortlich. Die kreative Doppelspitze teilt sie mit Felix Schmidt, der seit April diesen Jahres als ECD wieder an Bord bei den WEBGUERILLAS ist: Schmidt, der in den Jahren 2014 bis 2016 bereits als Creative Director der WEBGUERILLAS arbeitete, stieg 2000 als Digital Designer bei Boros.Interaktiv in die Agenturwelt ein. Publicis Modem, BBDO, B+D sowie die Digitalagentur i22 zählen zu seinen weiteren Stationen. Zuletzt agierte er als Executive Creative Director bei der Newcomer-Agentur Big Sun.

"Unsere Antwort auf belanglose und überflüssige Botschaften in der digitalen Markenkommunikation ist kreative Relevanz. Nur sie schafft es, Aufmerksamkeit, Sympathie, und Markenbindung beim User zu erzielen. Wie kaum eine andere Agentur vereinen die WEBGUERILLAS datenbasierte Strategie mit herausragender Kreation und innovativer digitaler Inszenierung. Diesen Kurs werden wir weiter ausbauen", so Agentur-Geschäftsführer Martin Wittmann.

"Die Beförderung von Marlies und Felix in unser Führungsteam ist das sichtbare Zeichen für die Schärfung unseres kreativen Profils: Beide besitzen die WEBGUERILLAS-DNA und werden hier neue Impulse setzen", sagt WEBGUERILLAS-Geschäftsführer Patrick Holtkamp.

Parallel mit der neuen Aufstellung im Management richten die WEBGUERILLAS auch ihre Standorte neu aus: Ergänzend zu München und Köln bündelt die Agentur die Kräfte der Einheiten in Hamburg und Berlin künftig zentral in der Hansestadt. Einher geht dies mit einer engeren Verzahnung der Teams im gesamten TERRITORY-Verbund.

Über TERRITORY WEBGUERILLAS

Die TERRITORY WEBGUERILLAS sind die Experten für Digital- und Social Media-Marketing. Die Agentur wurde im Jahr 2000 gegründet und gehört seit 2016 zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte. Regeln brechen, unangepasst sein, Kommunikation neu denken - das ist bis heute die DNA der WEBGUERILLAS. Zu den Kunden der WEBGUERILLAS zählen unter anderem Aldi Nord, BMW, Deutsche Telekom, Hornbach und Amarula. Derzeit sind rund 130 Mitarbeiter an den Standorten München, Hamburg und Köln beschäftigt.

Pressekontakt:

Anke Worringen

worringen.anke@territory.de

TELEFON +49 (0) 40 3703-5195

Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell