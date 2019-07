TERRITORY

INREACH 2019: Cathy Hummels, Vreni Frost und Benedikt Böckenförde exklusiv on stage

München (ots)

Countdown zur diesjährigen INREACH: Über 20 Top-Speaker werden am 24. September auf der ersten und hierzulande größten Influencer Marketing-Konferenz in Berlin sprechen. Zu den Referenten zählen u.a. die prominente Influencerin Cathy Hummels, die renommierte Bloggerin Vreni Frost sowie Deutschlands viralster Facebook-Publisher Benedikt Böckenförde, Gründer und CEO von VISUAL STATEMENTS.

Geordnet nach den vier Themen-Clustern "Brands & Marketing", "Research & Science", "Business & Technology" und "Stars & Talents" bietet die INREACH unter dem Motto #everlastinglove in diesem Jahr mehr als zehn Vorträge, Interviews und Talkrunden sowie exklusive Workshops mit Marken und Influencern. Renommierte Experten präsentieren hier Best Practices, geben Einblicke in wissenschaftliche Methoden zur Erfolgsmessung und zeigen Tools und neue Möglichkeiten für ein transparentes Influencer Marketing. Darüber hinaus geben Influencer einen Einblick hinter die Kulissen und zeigen praxisnah die Mechaniken der neuen Marketing-Disziplin auf.

Mit der Übernahme der INREACH weitet TERRITORY INFLUENCE das Themenspektrum der Veranstaltung damit aus: Neben dem bisherigen Fokus auf Werbungtreibende und Influencer ergänzen Themen wie Marktforschung und Technologie das Programm. Insgesamt werden zur Veranstaltung über 500 Teilnehmer erwartet. "Mit der INREACH geht es uns um einen ganzheitlichen Blick auf die Disziplin Influencer Marketing. Wir wollen am 24. September in Berlin einen professionellen, übergreifenden Branchenaustausch ermöglichen, Orientierung schaffen und neue thematische Akzente setzen, um so das Thema Influencer Marketing weiter voran zu treiben", so Stefan Schumacher, Geschäftsführer von TERRITORY INFLUENCE.

Über TERRITORY INFLUENCE

TERRITORY INFLUENCE ist Europas größter Anbieter für Influencer Marketing. Mit über 4 Millionen registrierten Influencern in 14 Ländern Europas bieten wir die gesamte Bandbreite von Nano-, Micro-, Macro- und Star- Influencern an. Der Zusammenschluss der Marken trnd, Marktführer für Everyday und Micro Influencer Marketing, und InCirlces. erfolgreicher Player im Segment Influencer- und Testimonial-Marketing macht es uns möglich, schnell und zielgerichtet individuelle Influencer-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Dabei betreuen und beraten wir unsere Kunden bei ihren Marketing-Herausforderungen mit Leidenschaft und hohen Qualitätsansprüchen.

