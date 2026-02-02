Debeka Versicherungsgruppe

Unabhängige Analysten bestätigen: Debeka unverändert exzellent

Neue Auszeichnung für die Debeka: Die bestmögliche Bewertung "exzellent" (A++) erhielten jetzt die Debeka Krankenversicherung und die Debeka Allgemeine Versicherung, der Schaden- und Unfallversicherer der Versicherungsgruppe, bei einem aktuellen Unternehmensrating der Assekuranz-Ratingagentur Assekurata. Die Debeka Lebensversicherung wurde mit "gut" (A) beurteilt. Alle drei Bewertungen bestätigen damit die Ergebnisse aus den Ratings der letzten Jahre, im Bereich der Lebensversicherung mit "wachsenden Chancen am Markt". Die Unternehmen der genossenschaftlich geprägten Debeka, eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland, erfüllen danach die Erwartungen ihrer Mitglieder und Kunden auf hohem Niveau. Außerdem bescheinigt Assekurata der Debeka Krankenversicherung unverändert eine "exzellente Sicherheit" und eine "sehr gute Beitragsstabilität".

"Wir sind sehr stolz darauf, dass sowohl unsere Krankenversicherung als auch unsere Allgemeine Versicherung in den unabhängigen Ratings von Assekurata erneut mit der bestmöglichen Bewertung ausgezeichnet wurden. Dies bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, unseren Mitgliedern exzellente Produkte und Dienstleistungen zu bieten", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. Er betont außerdem: "Die hervorragenden Ergebnisse in den verschiedenen Bewertungskriterien unterstreichen das Vertrauen, das unsere Versicherten in uns setzen. Dies zeigt sich insbesondere an den positiven Rückmeldungen unserer Mitglieder und Kunden in den Befragungen, die Teil der Ratings sind. Wir werden auch weiterhin alles daransetzen, diese hohen Standards zu halten und für sie ein starker Partner zu sein. Im Bereich der Lebensversicherung sehen wir nach dem schwierigen Zinsumfeld in der vergangenen Dekade ebenfalls eine deutliche Erholung."

Zur Debeka: Die im Jahr 1905 gegründete Debeka gehört mit jährlichen Beitragseinnahmen von 13 Milliarden Euro zu den TOP 5 der Versicherungsbranche. Sie betreut mehr als 7,5 Millionen Versicherte. Die Versicherungsgruppe umfasst neben der Krankenversicherung und der Lebensversicherung auch die Schaden- und Unfallversicherung sowie die Pensionskasse. Als genossenschaftlich geprägte Gruppe ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Mitglieder und Kunden verpflichtet.

Zu Assekurata: Die im Jahr 1996 gegründete Assekurata ist die erste deutsche Rating-Agentur, die sich auf die Qualitätsbeurteilung von Versicherungsunternehmen aus Kundensichtspezialisiert hat. Mit ihren Ratings hat sich ein Qualitätsmaßstab für Versicherungsunternehmen im deutschen Markt etabliert, der dem Verbraucher als Orientierungshilfe bei der Wahl seines Versicherungsunternehmens dient und Versicherungsvermittler bei ihrer Beratung unterstützt.

