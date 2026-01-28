Debeka Versicherungsgruppe

Debeka-Zentrale in Koblenz erhält Gold-Zertifikat für nachhaltiges Bauen

Neuer Erweiterungsbau überzeugt durch Energieeffizienz, moderne Arbeitsplätze und umweltfreundliche Mobilität

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Die Debeka hat für ihren Erweiterungsbau am Hauptsitz in Koblenz das renommierte Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten. Damit wird das Gebäude offiziell als besonders umweltfreundlich, energieeffizient und zukunftsorientiert ausgezeichnet. Bereits bei der Planung setzte die Debeka auf hohe Standards: Der Neubau unterschreitet die Vorgaben der damaligen Energieeinsparverordnung um zehn Prozent. Eine komplett wärmegedämmte Fassade mit Sonnenschutzverglasung und innenliegendem Sonnen- und Blendschutz, sowie moderne Heiz- und Kühldecken und eine intelligente LED-Beleuchtung, die individuell gesteuert werden können, sorgen für ein angenehmes Raumklima und niedrigen Energieverbrauch. Grünflächen und eine natürliche Belüftung des Foyers ergänzen das nachhaltige Konzept und sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Auch die Mitarbeitenden profitieren: Flexible Arbeitsplätze, Desksharing und zahlreiche Angebote zur Gesundheitsförderung und eine neue Kita für bis zu 36 Kinder schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld. Für umweltfreundliche Mobilität sorgen Ladestationen für E-Autos, Fahrradstellplätze mit Lademöglichkeiten, eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und das Jobticket.

"Die Zertifizierung ist kein Endpunkt, sondern der Anfang eines fortlaufenden Prozesses in Sachen Nachhaltigkeit. Dank des Engagements aller Beteiligten konnten wir das ursprünglich angestrebte Silber-Zertifikat sogar übertreffen", sagt Ralf Degenhart, Finanzvorstand der Debeka.

Mit dem neuen Gebäude setzt die Debeka ein Zeichen für verantwortungsvolles und zukunftsfähiges Bauen. Der Erweiterungsbau bietet auf 14 oberirdischen Geschossen und zwei Tiefgaragenebenen rund 1.350 Arbeitsplätze für etwa 1.800 Mitarbeitende. Die Baukosten lagen bei rund 140 Millionen Euro. Die Z-förmige Architektur mit Brücke zum Bestandsgebäude schafft einen offenen Campus und fördert den Austausch unter den Beschäftigten.

Auch für die anstehende Sanierung eines weiteren Gebäudeteils am Campus (neben dem ursprünglichen Hochhaus) plant die Debeka eine Zertifizierung nach DGNB-Standards.

Original-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell