Debeka ist Arbeitgeber des Jahres 2026 in der Versicherungsbranche

Die Debeka, eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland, ist von ServiceValue in Kooperation mit Deutschland Test als "Arbeitgeber des Jahres 2026" in der Branche "Versicherer" ausgezeichnet worden. Die bundesweite Analyse erfolgte digital gestützt per Social-Media-Monitoring und umfasst etwa 16.000 Unternehmen in Deutschland. Ausgezeichnet wurde die Debeka, weil Beschäftigte hier nachweislich ein überzeugendes Gesamtpaket aus Ausbildung, Karrierechancen und Arbeitsplatzsicherheit vorfinden. Die entsprechenden Kriterien waren laut "Deutschland Test": ökonomische Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Arbeitgeber, Arbeitsklima, Unternehmenskultur, Ausbildung, Karriere sowie die Fairness.

Bedeutung für Bewerbende und Beschäftigte

Die Auszeichnung signalisiert ein attraktives Umfeld mit strukturierten Einstiegen, Entwicklungsmöglichkeiten und stabilen Beschäftigungsperspektiven.

"Die Auszeichnung als Arbeitgeber des Jahres macht uns stolz und ist zugleich Ansporn: Wir investieren kontinuierlich in Ausbildung, Weiterbildung und moderne Arbeitsbedingungen - denn qualifizierte, motivierte Teams sind der Schlüssel, um unseren Mitgliedern und unseren Kundinnen und Kunden jeden Tag verlässlich zur Seite zu stehen", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.

Hintergrund der Auszeichnung

Die Untersuchung von ServiceValue und Deutschland Test bewertet, wo Beschäftigte heute das stärkste Gesamtpaket aus Ausbildung, Jobs mit Zukunft, Top-Karrierechancen und Fairness erhalten. Grundlage ist ein zweistufiges Social-Media-Monitoring: Erfasst werden deutschsprachige, frei zugängliche Online-Nachrichten und Social-Media-Inhalte. Anschließend analysiert die Studie Erwähnungen, Themenzuordnung und Tonalität. Der jeweilige Branchensieger setzt die Benchmark. Insgesamt wurden rund 16.000 Unternehmen einbezogen. Die Rankings sind in Focus (Ausgabe 52-1/26) sowie online bei ServiceValue abrufbar.

