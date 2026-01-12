Lebensversicherung von 1871 a.G.

LV 1871 stärkt BU-Schutz für Kammerberufe und junge Menschen

Die LV 1871 geht mit einem Update ihrer Golden BU zum Jahreswechsel gezielt auf Menschen in Kammerberufen sowie junge Zielgruppen ein. Für sie gelten jetzt günstigere Beiträge, höhere Absicherungsmöglichkeiten zu Vertragsbeginn und optimierte Regelungen für die Nachversicherung - Vorteile, die auch Maklern neue Beratungsanlässe eröffnen.

"Eine BU-Versicherung gehört heute zur finanziellen Grundausstattung", sagt Laura Sinner, Biometrie-Expertin der LV 1871. "Weil Erwerbsbiografien immer weniger planbar werden und die Lebenshaltungskosten steigen, wächst der Bedarf an flexibler und ausbaubarer Absicherung. Für Makler sollten dabei Kammerberufe sowie Studierende besonders in den Fokus rücken: Sie müssen früh vorsorgen und werden später oft deutlich höhere Einkommen erzielen. Unsere erweiterten Nachversicherungsmöglichkeiten und höheren Absicherungsgrenzen zu Vertragsbeginn tragen diesem Bedarf Rechnung und ermöglichen eine Absicherung, die lebensbegleitend mitwächst."

Erweiterte Nachversicherungsmöglichkeiten

Mit dem Update können Kunden ihre Absicherung flexibel an steigende Einkommen, höhere Lebenshaltungskosten oder neue Lebensphasen anpassen. So ist die vereinfachte Risikoprüfung jetzt auch mit einer Dynamik von 4 oder 5 Prozent möglich. Außerdem wurden die Obergrenzen für Nachversicherungen deutlich angehoben und gleichzeitig in transparente Cluster gegliedert, was den Beratungsprozess für Makler wesentlich vereinfacht. Für Maschinenbau-Studenten beispielsweise gilt im Rahmen der Nachversicherungsgarantie eine Obergrenze von 3.200 Euro; dazu kommt eine Obergrenze im Rahmen der Karrieregarantie von 6.400 Euro. Bei den meisten Kammerberufen sind das 4.000 bzw. 8.000 Euro.

Hohe Absicherungsgrenzen - attraktive Beiträge

Auch die Absicherungsgrenzen beim Abschluss wurden für Schüler, Auszubildende und Studierende erhöht. Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe beispielsweise können jetzt bis zu 1.800 Euro abschließen - 300 Euro mehr als bisher. Zusätzlich können im Rahmen der vereinfachten Risikoprüfung für junge Leute bis 35 Jahre für viele Berufe höhere Berufsunfähigkeitsrenten abgeschlossen werden, darunter viele Ingenieure, MINT- und Kammerberufe. Gleichzeitig senkt die LV 1871 die Beiträge für zahlreiche Kammerberufe um rund 5 Prozent, für einige Ärzte und Architekten sogar um bis zu 10 Prozent. Auch Studierende späterer Kammerberufe profitieren von günstigen Zahlbeiträgen.

Kammerberufe im Fokus

Für die Beratung von Kammerberufen außerdem relevant: Die Anrechnung des Versorgungswerks erfolgt bei der LV 1871 erst bei BU-Renten über 60.000 Euro Jahresrente. So sind bedarfsgerechte Absicherungen auf höherem Niveau möglich.

