Samaritan's Purse startet neue Geschenkaktion

Nach "Weihnachten im Schuhkarton" kommt der "Katalog der guten Taten"

Berlin (ots)

Pünktlich zum Abgabeschluss der bekannten Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" startet die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse ein neues Angebot: Mit dem "Katalog der guten Taten" haben Spender die Möglichkeit, aus 22 Geschenken auszuwählen. So kann man beispielsweise zwei Familien zum Weihnachtsfest je ein Überlebenspaket schenken oder die Installation von Latrinen finanzieren. Das Spektrum der Spendenbeispiele reicht von fünf bis 5.620 Euro. "Mit dem neuen Angebot rücken wir unsere internationalen Programme neu in den Fokus. Aber auch ,Weihnachten im Schuhkarton' findet sich im Portfolio wieder", erklärt Vorstand Sylke Busenbender.

Man wolle dazu motivieren, in sinnvolle Geschenke zu investieren. Gerade für kleinere und mittelständische Firmen, die kurzfristig noch nach Kundengeschenken suchten, sei der "Katalog der guten Taten" eine Alternative zu den sonst gängigen Standardpräsenten. "Auf der Aktionsseite www.die-samariter.org/gute-taten kann man auch Urkunden personalisieren, um sie dann z. B. einem Geschäftspartner zuzusenden." Aber auch Familienmitgliedern, die schon wunschlos glücklich sind, könne man auf diese Weise ein Zeichen der Wertschätzung zukommen lassen und investiere gleichzeitig in das Leben von Menschen in Not.

