Berliner Weihnachtswerkstatt sucht Freiwillige

"Weihnachten im Schuhkarton"-Päckchen gehen auf die Reise

Bis zum 15.11. werden im deutschsprachigen Raum noch die Päckchen für die weltweite Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" gesammelt - allein in Berlin gibt es über 100 Abgabeorte. Um die Qualität der Geschenkpakete sicherzustellen und alle Zollvorschriften einzuhalten, werden alle Schuhkartons vor dem Versand in die Empfängerländer von Freiwilligen durchgesehen. Dies geschieht unter anderem in der Berliner Weihnachtswerkstatt. Von dort aus werden weit mehr als 150.000 Geschenkpakete auf die Reise gehen. Für die Zeit ab 16.11. sucht die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse noch Freiwillige. "Wir freuen uns über bereits mehr als 2.000 Anmeldungen, doch noch ist etwa jede zweite Schicht nicht besetzt", sagt "Weihnachten im Schuhkarton"-Leiter Rainer Saga. Besonders Unternehmen, aber auch Gruppen aus Kirchengemeinden, Vereinen oder Schulklassen ab der Oberstufe seien willkommen. "Natürlich kann man auch als Einzelperson oder mit Familienangehörigen vorbeikommen." Die Bezirksbürgermeisterin aus Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski, packte schon selbst mit ihrem Team im vergangenen Jahr an und kann bestätigen, dass sich der Einsatz lohnt: "Eine wunderbare Aktion, durchgeführt von Ehrenamtlichen, um Kinderaugen strahlen zu lassen und ihnen eine kleine Freude zu bereiten. Es ist immer wieder schön zu sehen, welch großen Bestandteil die Nächstenliebe in unserer Gesellschaft einnimmt."

Anmeldung nötig

Ein Einsatz in der Weihnachtswerkstatt ist ab vier Stunden möglich. Einzelpersonen und Gruppen sollten sich unter www.weihnachtswerkstatt.de anmelden. Weitere Infos erhält man auch telefonisch unter +49 (0)30-76 883 500. Die Weihnachtswerkstatt ist dienstags bis samstags von 8:45 bis 21 Uhr geöffnet.

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit über zehn Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.

