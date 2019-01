Dschungelcamp-Umfrage: Promis brauchen bis zu 100.000 Euro für Schuldenrückzahlung - Felix van Deventer ist Favorit

Berlin (ots) -

- Befragte würden Peter Orloff am ehesten Geld leihen - Jeder dritte Befragte würde selbst in das Dschungelcamp gehen - vorausgesetzt, die Gage stimmt

Es ist ein offenes Geheimnis: Nicht alle Kandidaten der TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ziehen aus Abenteuerlust in das Dschungelcamp. Ein Viertel (23,87 %) der 1752 Befragten einer aktuellen Umfrage des Kreditportals smava (http://www.smava.de) schätzt, dass ein Teil der Kandidaten finanzielle Schwierigkeiten hat und zwischen 80.000 und 100.000 Euro braucht, um finanziell wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Weitere 18,44 Prozent gehen davon aus, dass dafür sogar über 400.000 Euro gebraucht würden.

Geldgeber vertrauen Peter Orloff am meisten

Am ehesten würden die Befragten Schlagersänger Peter Orloff (20,57 %) Geld leihen, gefolgt von GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer (16,14 %). Platz drei teilen sich Olympia-Siegerin Sandra Kiriasis (11,39 %) und Tommi Piper (11,39 %), die deutsche Stimme von Alf. Auf Platz 4 und 5 der Liste der Kandidaten, denen die Befragten Geld leihen würden, landen Currywurstkönig Chris Töpperwien (9,18 %) und Sibylle Rauch (6,65 %) sowie Evelyn Burdecki (6,65 %). Jeder fünfte Befragte (20,32 %) würde den Dschungelcamp-Kandidaten sogar Geld leihen, ohne Zinsen zu verlangen.

Promis brauchen bis zu 100.000 Euro für Schuldenrückzahlung

Ein Fünftel der Befragten (19,71 %) glaubt, dass die Kandidaten keine finanziellen Schwierigkeiten haben und sich kein Geld leihen würden. Der Großteil der Befragten aber vermutet, dass ein Teil der Dschungelcamp-Kandidaten Geld braucht. Ein Viertel (23,87 %) nimmt an, dass sich die Promis zwischen 80.000 und 100.000 Euro leihen würden. Weitere 18,44 Prozent schätzen, dass sich die Kandidaten sogar mehr als 400.000 Euro leihen würden. Die meisten Befragten (71,26 %) vermuten, dass damit Schulden zurückgezahlt würden. Nur ein kleiner Teil der Befragten (15,42 %) nimmt an, dass die Dschungelcamp-Kandidaten ihre Gage für Luxusgüter wie Urlaub, Autos, Immobilien, Designerkleidung oder Schmuck ausgeben würden.

Felix van Deventer hat größte Chancen auf den Thron

Nach Meinung der Befragten hat GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer die größten Chancen auf den Thron (15,27 %). Auf Platz 2 liegt der Umfrage nach Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki (11,08 %). Sie landet damit weit vor ihrem Ex Domenico de Cicco. Dem Bachelorette-Kandidaten trauen nur 1,4 Prozent der Befragten das Zeug zum Dschungelkönig zu. Den dritten Platz (jeweils 10,22 %) teilen sich die Olympiasiegerin Sandra Kiriasis und Tommi Piper, die deutsche Stimme von Alf. Die geringsten Chancen auf die Dschungelkrone hat Model Gisele Oppermann. Der 30-Jährigen trauen nur 1,08 Prozent der Befragten den Sieg zu.

Jeder Dritte würde selbst ins Dschungelcamp gehen - vorausgesetzt, die Gage stimmt

Jeder dritte Befragte (34,58 %) würde selbst ins Dschungelcamp gehen - vorausgesetzt, die Gage stimmt. In diesem Jahr hat RTL einen besonderen Anreiz für die Kandidaten geschaffen. Zusätzlich zur Gage lockt für den Dschungelkönig eine Siegprämie von 100.000 Euro. Für diesen Betrag wäre nur jeder Zehnte (10,7 %) bereit, ins Dschungelcamp zu gehen. 15,14 Prozent der Befragten müsste man schon 500.000 Euro oder mehr als eine Million bieten. Die große Mehrheit (65,42 %) könnte auch das nicht überzeugen. Sie würde für kein Geld der Welt an der Show teilnehmen.

Weiterführende Informationen & Materialien

- Umfrage: smava.de hat im Zeitraum vom 21. Dezember 2018 bis zum 4. Januar 2019 1.752 Personen online befragt. - Pressemitteilung im Original: https://smava.de/presse/pressemitteilungen

Über smava

Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken, Kreditanbietern und privaten Investoren. So können Verbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von über 10.000 Euro kann ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro sparen. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davon alleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava mehr als 450 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/ueber-smava.

