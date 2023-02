Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: NRW will Corona-Kittel spenden

Essen (ots)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung muss Millionen von Corona-Masken und -Kitteln womöglich doch nicht verbrennen. "Das Haltbarkeitsdatum von Teilen unserer noch eingelagerten Masken und Kittel wird in den kommenden Monaten verfallen, aber es ist noch nicht verfallen. Deshalb bin ich froh, dass sich bei uns Organisationen gemeldet haben, die Hilfstransporte in die Ukraine starten", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe). Es sei vollkommen klar, dass NRW unbürokratisch helfen werde, sofern es rechtlich möglich sei. "Das gilt natürlich auch für Organisationen, die Menschen in den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei helfen wollen. Sie können sich bei uns melden", so Laumann weiter.

Zuletzt hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass NRW beträchtliche Lagerbestände an Schutzmaterial aus den Pandemie-Jahren vernichten wolle. "Natürlich täte es sehr weh, Schutzausrüstung vernichten zu müssen, für die man vor gar nicht so langer Zeit Tag und Nacht kämpfen und viel Geld bezahlen musste", sagte Laumann.

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell